Tham gia lớp học nấu ăn cải thiện tinh thần

Lớp học nấu ăn giúp mọi người tăng cường giao tiếp và tranh luận hỗ trợ cải thiện sức khỏe tinh thần.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Front Nutr của Mỹ tháng 3/2022 cho thấy rằng các lớp học nấu ăn hỗ trợ sức khỏe tinh thần bằng cách thức nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng sự tự tin trong bếp.

Các nhà nghiên cứu ở Úc đã thực hiện nghiên cứu này với 657 người trưởng thành, họ tham gia khóa học nấu ăn và làm một bài khảo sát sau chương trình. Sau 7 tuần tham gia, kết quả khảo sát cho thấy những người tham gia đều gia tăng tự tin nấu ăn. Họ dễ dàng thay đổi thói quen ăn uống và vượt qua các rào cản trong lối sống. So sánh với nhóm đối chứng, những người tham gia chương trình nấu ăn thấy sức khỏe tâm thần cải thiện đáng kể.

Lớp học nấu ăn giúp mọi người tăng cường giao tiếp. Ảnh: Freepik

Tiến sĩ Jo Rees, tác giả chính của nghiên cứu cho biết mục đích của các buổi học nấu ăn là giúp mọi người chuẩn bị thực phẩm đơn giản, tươi ngon, lành mạnh và rẻ, trong một khung cảnh vui vẻ.

"Bên cạnh hoạt động chia sẻ kiến thức dinh dưỡng trong mỗi buổi học nấu ăn, việc quan tâm, trao đổi với nhau thông qua các kiến thức thực phẩm cũng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người học nấu ăn", tiến sĩ Jo Ress nói.

Một số đầu bếp và những người ủng hộ sức khỏe cộng đồng cũng đã quan sát thấy những lợi ích sức khỏe tâm thần tương tự khi thực hiện các khóa học nấu ăn và dinh dưỡng do chính họ xây dựng.

Dayna Altman, người thành lập Bake It Till You Make It, một tổ chức dựa trên cộng đồng ở Boston, Mỹ cho biết, trong các buổi dạy nấu ăn bà thường tạo nên các cuộc tranh luận bằng cách cung cấp danh sách các nguyên liệu và đề nghị các thành viên trong lớp tự sáng tạo bữa ăn theo mong muốn. Mỗi người có một nguyên tắc ăn uống khác nhau về cách kết hợp các loại thực phẩm đa dạng, từ đó họ tranh luận, trao đổi với nhau để bảo vệ quan điểm của mình.

Theo nghiên cứu, sự trao đổi, tương tác có thể mang lại lợi ích xã hội và sức khỏe tinh thần, đặc biệt là trong thời gian dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến cô lập xã hội.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)