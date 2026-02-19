Thai phụ nên kiêng ăn gì ngày Tết?

Bánh chưng, dưa muối, các loại mứt kẹo là những món ăn thường có trong ngày Tết song có thể tăng nguy cơ cao huyết áp, đái tháo đường thai kỳ.

Thai phụ cần có chế độ dinh dưỡng lành mạnh để có thai kỳ khỏe mạnh. Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, lưu ý một số món ăn thai phụ nên tránh hoặc hạn chế trong dịp Tết.

Bánh chưng

Bánh chưng được làm từ gạo nếp, đỗ xanh và thịt mỡ nên có hàm lượng dinh dưỡng cao. Do đó, trong một bữa ăn, thai phụ chỉ nên dùng 1/8 bánh chưng, không tiêu thụ thêm các nguồn tinh bột khác như cơm, bánh mì... Nếu đang gặp phải tình trạng béo phì, cao huyết áp hay đái tháo đường, thai phụ cần hạn chế tối đa. Chị em chỉ nên ăn bánh chưng được nấu không quá 3 ngày kết hợp với nhiều rau để bổ sung thêm chất xơ.

Thai phụ cần ăn hạn chế bánh chưng, tránh khó tiêu, đầy bụng. Ảnh minh họa: Xuân Xuân

Cà phê và trà

Cà phê và trà chứa caffeine kích thích hệ thần kinh khiến tim đập nhanh, hồi hộp, rối loạn giấc ngủ. Phụ nữ trong thai kỳ nhạy cảm hơn với tác động của caffeine, nên hạn chế sử dụng đồ uống này.

Dưa hành muối

Dưa hành, củ kiệu muối có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp giảm cảm giác ngấy khi ăn các món nhiều đạm, nhiều chất béo. Tuy nhiên, thể trạng mẹ bầu nhạy cảm hơn người bình thường nên đồ muối chua dễ gây kích thích dịch vị ở dạ dày tiết ra nhiều, gây đau dạ dày, trào ngược dạ dày...

Dưa hành, củ kiệu muối hay các đồ muối chua nói chung đều chứa lượng muối cao, có thể gây tăng huyết áp, tiền sản giật, sinh non... Do vậy, thai phụ cần hạn chế món ăn này, ăn 1-2 miếng trong một bữa, duy trì ăn 1-2 lần một tuần.

Các loại mứt, kẹo

Mứt Tết, bánh kẹo đều chứa một lượng đường lớn. Ăn nhiều bánh kẹo ngọt làm giảm hấp thu các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng khác, làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn đường máu, tiền sản giật, sinh non...

Thức ăn xông khói, đồ nướng, món gỏi

Những thực phẩm xông khói hay nướng có thể không được làm chín kỹ, chứa các loại vi khuẩn ký sinh có hại cho hệ tiêu hóa. Các món gỏi có thể gây bệnh từ ký sinh trùng. Thai phụ nên hạn chế ăn những thực phẩm này trong ngày Tết, nên ăn đồ chín chế biến dạng luộc, hấp, xào thay cho món ăn sẵn và chế biến dạng nướng hay tái sống.

Đồ uống có ga

Nước ngọt có ga chứa nhiều thành phần như nước bão hòa CO2, nhiều chất làm ngọt nhân tạo, chất bảo quản và các loại hương liệu. Lượng cafein trong nước ngọt có ga rất lớn.

Sử dụng đồ uống có ga có thể làm thần kinh của thai phụ hưng phấn quá mức, gây tăng nhịp thở, tăng nhịp tim, mất ngủ, hoa mắt, ù tai. Tình trạng này tác động đến sức khỏe thai phụ do lo âu, mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi.

Thai phụ nên chuẩn bị sẵn đồ ăn trong nhà hoặc có thể mang đi chơi xa, hạn chế ngũ cốc và tinh bột tinh chế. Phụ nữ mang thai nên uống 8 cốc nước mỗi ngày, có thể bổ sung thêm nước ép trái cây hoặc sữa.

Thanh Ba