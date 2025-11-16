Thai phụ có chạy bộ được không?

Trước khi mang thai, tôi thường chạy bộ 3-4 buổi mỗi tuần, hiện mang thai 20 tuần. Chạy bộ có ảnh hưởng đến thai nhi hay không, tôi nên điều chỉnh thế nào cho an toàn? (Thanh Hằng, TP HCM)

Trả lời:

Chạy bộ giúp cơ thể săn chắc, tăng sức bền và tỉnh táo. Phụ nữ mang thai chạy với tốc độ vừa phải không gây hại thai nhi. Đây là hình thức tập luyện an toàn cho phụ nữ từng chạy trước khi mang thai.

Phụ nữ duy trì thói quen tập thể dục khi mang thai thường ít tăng cân, giảm nguy cơ béo phì, dễ sinh, phục hồi nhanh sau sinh. Vận động hợp lý còn giúp giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, sinh mổ đồng thời cải thiện tâm trạng. Người mẹ chạy bộ còn hỗ trợ phát triển não bộ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim cho thai nhi.

Phụ nữ mang thai vẫn có thể chạy bộ, với cự li và tốc độ vừa phải, đảm bảo an toàn cho thai nhi. Ảnh: Hương Ngân

Khi thai kỳ tiến triển, bụng lớn và trọng tâm thay đổi khiến mẹ bầu dễ mất thăng bằng, vì vậy nên chạy trên mặt phẳng hoặc sử dụng máy chạy bộ để giảm nguy cơ ngã. Trong thời gian mang thai, do hormone relaxin làm lỏng các khớp, dây chằng để chuẩn bị cho quá trình sinh nở, nguy cơ chấn thương tăng. Để tránh tai nạn, bạn nên mang giày, áo ngực chuyên dụng, khởi động, thả lỏng đúng cách, duy trì kỹ thuật tốt thay vì tốc độ. Uống đủ nước, duy trì luyện tập đều đặn với cường độ vừa phải sẽ giúp mẹ khỏe mạnh hơn.

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, bạn có thể kết hợp chạy bộ và đi bộ nhẹ nhàng ngoài trời. Gần đến ngày dự sinh, bạn nên giảm cường độ vận động hoặc ngừng chạy để tránh mất thăng bằng, căng cơ. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo, rỉ ối, co thắt tử cung liên tục, đau tức ngực, chóng mặt, ngất, sưng chân hay khó thở, mẹ bầu cần ngừng tập và đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế kiểm tra ngay.

Bác sĩ Hoàng Tiến Lên

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội