Thai phụ cần làm gì khi mắc Covid-19?

Khi sốt trên 38 độ C, ho, mất khứu giác, khó thở, tức ngực… mẹ bầu cần báo ngay cho cơ sở y tế hoặc liên hệ bác sĩ sản khoa để được hỗ trợ kịp thời.

BS.CKI Lê Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Sản - Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết: "So với người bình thường, hệ thống miễn dịch của mẹ bầu dễ bị tổn thương hơn khi nhiễm virus đường hô hấp. Nếu mắc Covid-19, mẹ bầu dễ chuyển tiến nặng hơn, tăng nguy cơ phải thở máy, chạy EMCO, dùng kháng sinh liều cao... thậm chí đe dọa tính mạng; thai nhi có nguy cơ sinh non, lây nhiễm, tốn kém trong điều trị".

Đặc biệt, theo bác sĩ Ngân, đối với thai phụ nhiễm Covid-19 có các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường... mới xuất hiện trong thai kỳ hoặc có sẵn trước đó sẽ tăng nguy cơ nhập viện, bệnh chuyển nặng, sinh non, thai chết lưu... Tại thời điểm đó, tùy vào tình trạng hô hấp và chức năng sống của mẹ bầu và thai nhi mà bác sĩ sẽ có cân nhắc chấm dứt thai kỳ trước ngày dự sinh.

Mẹ bầu nếu bị nhiễm Covid-19 sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ so với phụ nữ không mang thai. Ảnh: Shutterstock.

Vì vậy, phụ nữ mang thai cần chủ động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân trước Covid-19 như: thực hiện quy tắc 5K, tiêm vaccine ngừa Covid-19, duy trì lối sống khoa học, có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất để nâng cao sức đề kháng.

Tuy nhiên, "nếu bị nhiễm Covid-19 dù đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, thai phụ không nên hoảng sợ, chỉ cần tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ", bác sĩ Ngân nhấn mạnh.

Điều thai phụ cần làm khi có triệu chứng nhiễm Covid-19

Thông thường, Covid-19 ủ bệnh trong 2-14 ngày, trung bình 5-7 ngày. Các triệu chứng ban đầu gồm: sốt và lạnh người; viêm họng, ho khan hoặc ho có đờm; khó thở, hơi thở ngắn, thở gấp; mệt mỏi, đau cơ, nhức mỏi toàn thân; đau đầu, mất vị giác hay khứu giác; nghẹt mũi, sổ mũi; nôn, buồn nôn; tiêu chảy...

Thai phụ là F0 không có bệnh nền hoặc bệnh nền đã điều trị ổn định, sau 7 ngày điều trị tại cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc thai phụ dương tính nhưng có tải lượng virus thấp (CT ≥ 30) có thể tự cách ly và điều trị tại nhà.

Bác sĩ Ngân khuyến nghị, khi cách ly và điều trị tại nhà, phụ nữ mang thai cần lưu ý: đeo khẩu trang thường xuyên, trừ những lúc ăn uống, vệ sinh cá nhân; thay khẩu trang 2 lần/ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang; thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo...

Bên cạnh đó, mẹ bầu cần đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần/ngày, nhất là khi có dấu hiệu sốt (nhiệt độ bình thường là 36-37,5 độ C; sốt nhẹ từ 37-38 độ C; sốt vừa từ 38-39 độ C; sốt cao từ 39-40 độ C; sốt quá cao trên 40 độ C; nên uống thuốc hạ sốt khi trên 38,5 độ C); uống đủ 40ml nước/kg cân nặng mỗi ngày, bù nước bằng điện giải Oresol.

Ngoài ra, mẹ bầu nên có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng; tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày; lưu số điện thoại của cơ sở y tế địa phương để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ.

Khi nhiễm Covid-19 thể nhẹ, nhiều bệnh nhân có thể tự phục hồi sau 7-10 ngày. Theo bác sĩ Ngân, khoảng 80% người nhiễm nCoV không triệu chứng, gần 20% người diễn biến nặng, 5% người cần điều trị hồi sức tích cực do thở nhanh, khó thở, tím tái, hội chứng suy hô hấp cấp, suy chức năng thận, cơ tim... Thai phụ càng có nguy cơ diễn tiến nặng hơn nếu có một trong các yếu tố gồm: mang thai khi trên 35 tuổi; chỉ số cơ thể (BMI) ≥ 25; có kèm bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sản giật...

Khi nhận thấy các triệu chứng: sốt trên 38 độ C, ho, mất khứu giác, khó thở, tức ngực... mẹ bầu cần báo ngay cho cơ sở y tế địa phương hoặc liên hệ với bác sĩ sản khoa để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Mẹ bầu có các triệu chứng Covid-19 như sốt trên 38 độ C, ho, khó thở, tức ngực... cần báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để có tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Ảnh: Shutterstock.

Đặc biệt, người thân cần chuyển thai phụ đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời khi có những dấu hiệu như: dấu hiệu nặng - sốt trên 38,5 độ C, thở nhanh hơn 20 lần/phút, SpO2 (nồng độ bão hòa oxy trong máu) dưới 95%, đau tức ngực; dấu hiệu cấp cứu - tím môi hoặc đầu chi, thở nhanh hơn 30 lần/phút, SpO2 dưới 93%, lừ đừ, li bì khó đánh thức.

Khi nhập viện điều trị, mẹ bầu cần chuẩn bị: một hộp khẩu trang y tế; một kính chống giọt bắn; một chai nước rửa tay, 15-30 cặp găng tay dùng một lần; một chai xà phòng rửa tay, chai khử trùng nhỏ; một chai xà bông tắm, gội đầu nhỏ; 2 khăn lau mặt, 2 khăn tắm; áo quần gọn nhẹ đủ dùng trong 14 ngày; bàn chải đánh răng; đồ sạc pin điện thoại; giấy tờ tùy thân, tiền mặt đủ dùng; một cặp nhiệt độ; các loại thuốc đang sử dụng...

Thúy Nguyễn