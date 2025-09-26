Thai nhi thiếu oxy do dây rốn thắt nút

TP HCMThai 37 tuần tuổi bị dây rốn thắt nút gây thiếu oxy dẫn đến suy thai.

Chị Hằng cảm nhận thai nhi trong bụng ít cử động trong khi bình thường đạp nhiều, vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả đo tim thai xuất hiện một số nhịp giảm, khả năng thai nhi bị thiếu oxy nghiêm trọng. BS.CKI Quách Thị Hồng, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết siêu âm ghi nhận hình ảnh nghi ngờ dây rốn thắt nút khiến máu và oxy từ mẹ sang con bị cản trở.

Dây rốn là ống mềm, dài, kết nối thai nhi với nhau thai, dẫn khí oxy và chất dinh dưỡng từ mẹ sang thai, đảm bảo em bé phát triển tốt. Dây rốn thắt nút khiến giảm tưới máu, giảm trao đổi khí mẹ và con, máy monitor ghi nhận biến động tim thai có nhiều nhịp giảm khi có cơn gò tử cung thưa thoáng qua là dấu hiệu suy thai.

BS.CKII Nguyễn Ngọc Thoại, Trung tâm Sản Phụ khoa, mổ lấy thai gấp. Bé trai chào đời ở tuần 37, nặng 3,1 kg.

BS.CKII Nguyễn Ngọc Thoại (giữa) thực hiện ca mổ cứu thai nhi 37 tuần bị dây rốn thắt nút. Ảnh: Tuệ Diễm.

Dây rốn thai nhi có thể gặp bất thường về hình thái như thắt nút, dây rốn quấn cổ, xoắn dây rốn. Bác sĩ Ngọc Thoại cho biết dây rốn thắt nút chiếm khoảng 1% thai kỳ nhưng nguy hiểm. Thai nhi bị dây rốn thắt nút tăng nguy cơ tử vong thai gấp 4 lần so với thai kỳ bình thường.

Dây rốn thắt nút có thể hình thành do thai nhi cử động, dây rốn tạo thành vòng tròn, thai lọt qua vòng đó dẫn đến thắt nút. Rất khó xác định thời điểm dây rốn thắt nút, song một số trường hợp có thể tạo thành nút thắt từ rất sớm, khi thai 9-16 tuần tuổi, do lúc này thể tích nước ối nhiều, thai cử động trong bụng mẹ nhiều. Thai có dây rốn dài, đa ối, người mẹ bị tiểu đường thai kỳ hoặc bé trai, thai nhỏ cân có nguy cơ bị thắt dây rốn.

Có hai dạng là nút thắt lỏng ít ảnh hưởng, và thắt chặt gây thiếu oxy, suy thai, thậm chí tử vong trong bụng mẹ. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào siêu âm Doppler màu và siêu âm 4D khi quan sát thấy dòng chảy dây rốn quấn thành hình vòng tròn.

Thai phụ phát hiện dây rốn thắt nút cần theo dõi và ghi lại những thay đổi bất thường về cử động của thai nhi mỗi ngày, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ. Mẹ bầu nên đến khám ngay nếu thai nhi cử động ít hoặc yếu, bụng trồi, không tròn.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi