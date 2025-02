Teo não có nguy hiểm không?

Chồng tôi uống rượu nhiều năm, suy giảm trí nhớ, chụp MRI 3 Tesla phát hiện teo não. Bệnh này nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Hồng Thanh, Long An)

Trả lời

Teo não là tình trạng giảm khối lượng não do mất các tế bào hoặc khớp thần kinh (kết nối giữa các tế bào thần kinh) trong não. Bệnh có thể xảy do lão hóa hoặc tổn thương não bởi bệnh lý, chấn thương, nhiễm trùng, lạm dụng rượu bia và chất kích thích, tác dụng phụ của thuốc. Tùy nguyên nhân và mức độ teo não (một bộ phận hoặc toàn bộ não), người bệnh có thể gặp các triệu chứng khác nhau như mất thăng bằng, co giật, nhìn đôi, nói khó, yếu liệt, giảm hoặc mất trí nhớ, ảo giác...

Một số bệnh lý như đái tháo đường, đột quỵ, thoái hóa chất trắng, hội chứng đa xơ cứng, động kinh, rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, bại não, sa sút trí tuệ... có thể thúc đẩy quá trình teo não diễn ra nhanh, khiến tổn thương não nghiêm trọng hơn.

Để chẩn đoán bệnh teo não, bác sĩ dựa trên kết quả khám lâm sàng, hỏi bệnh sử, kết hợp bài kiểm tra để đánh giá chức năng thần kinh (điển hình như bài test tâm thần kinh VnCA). Bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp chiếu phù hợp như xét nghiệm máu, chọc dò dịch não tủy, đo điện cơ, đo điện não, chụp CT 768, 1975 hay 100.000 lát cắt, chụp MRI 1,5-3 Tesla... Từ đó, bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị đa mô thức phù hợp với từng người bệnh.

Chụp CT 1975 lát cắt giúp chẩn đoán sớm bệnh teo não. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Teo não có xu hướng tồn tại vĩnh viễn, không có khả năng phục hồi như bình thường. Mục tiêu điều trị nhằm cải thiện triệu chứng, làm chậm tốc độ diễn tiến bệnh, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Các phương pháp điều trị bệnh như dùng thuốc, phẫu thuật, vật lý trị liệu, liệu pháp tâm lý, kích thích từ trường xuyên sọ...

Chồng bạn nên đến khám và điều trị kịp thời tại chuyên khoa thần kinh, tránh để lâu nguy hiểm. Chồng bạn cũng cần hạn chế hoặc không uống rượu bia, tránh tiếp xúc với khói thuốc lá. Ngủ đủ giấc 7-8 giờ mỗi ngày, kiểm soát căng thẳng, chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động vừa sức. Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần mỗi năm hoặc theo chỉ định của bác sĩ giúp phát hiện kịp thời các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn, điều trị ổn định các bệnh lý liên quan, làm chậm tốc độ teo não.

ThS.BS.CKII Phạm Ngọc Danh Khoa

Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM