Teo cơ do dị dạng mạch máu đùi

TP HCMAnh Hoàng, 24 tuổi, đau âm ỉ, sưng, teo cơ vùng đùi trái do dị dạng mạch máu sâu trong khối cơ, được bác sĩ dùng cồn nồng độ cao điều trị.

BS.CKII Thi Văn Gừng, Trưởng đơn vị Can thiệp nội mạch, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết dị dạng tĩnh mạch lớn ở chân trái người bệnh có cấu trúc ngoằn ngoèo, dài khoảng 28 cm, nằm sâu trong các cơ vùng mông, đùi trái. Tổn thương này gây teo một phần cơ, khiến người bệnh đau kéo dài.

Ở người bình thường, máu lưu thông từ động mạch qua mao mạch rồi về tĩnh mạch. Khi mạch máu dị dạng, máu chảy trực tiếp từ động mạch sang tĩnh mạch hoặc qua các búi mạch bất thường, làm dòng chảy nhanh, áp lực cao hơn bình thường. Dị dạng mạch máu vùng đùi thường liên quan đến động mạch, tĩnh mạch đùi. Người bệnh có thể bị sưng, đau âm ỉ, nặng chân, nóng tại chỗ hoặc nổi rõ mạch máu bất thường. Nếu phát hiện và can thiệp muộn, tình trạng này gây đau mạn tính, phù chi, chảy máu, loét da, ảnh hưởng chức năng vận động.

Êkíp can thiệp nội mạch để triệt tiêu dị dạng mạch máu cho người bệnh. Phương pháp này giúp tiếp cận trực tiếp ổ dị dạng từ trong lòng mạch, hạn chế xâm lấn, giảm nguy cơ chảy máu, bảo tồn tối đa cấu trúc cơ xung quanh. Nhờ hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ nhìn thấy bản đồ mạch máu bất thường, qua đó xác định rõ nhánh đi vào đám dị dạng, nhánh dẫn lưu về hệ tĩnh mạch nông.

Bác sĩ Gừng lựa chọn cồn tinh luyện 99,5% làm chất gây xơ, bơm trực tiếp vào tĩnh mạch dị dạng. Cồn nồng độ cao có tác dụng làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, khiến mạch dị dạng co lại, xơ hóa, dần bị triệt tiêu. So với một số vật liệu bít mạch khác như keo y khoa, cồn có ưu điểm thấm sâu vào các dị dạng phức tạp.

Bác sĩ Gừng (góc phải) và êkíp xử lý dị dạng mạch máu cho anh Hoàng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Những ngày sau, người bệnh được theo dõi sát mạch chi dưới, dùng thuốc giảm đau thông thường, xuất viện sau một ngày.

Bác sĩ Gừng dặn dò người bệnh cần tái khám định kỳ để theo dõi hiệu quả điều trị. Dị dạng mạch máu có thể âm thầm tồn tại nhiều năm, đến khi gây đau, teo cơ hoặc biến chứng mới được phát hiện. Khám sớm, chẩn đoán đúng bằng phương tiện hình ảnh hiện đại như CT, MRI hay DSA... giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh phẫu thuật.

Nhật Thành

* Tên người bệnh đã được thay đổi