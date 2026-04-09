TP HCMÔng Mạnh, 72 tuổi, bắp chân teo nhỏ, đau đùi, bác sĩ chẩn đoán teo cơ do biến chứng tiểu đường.

Ông Mạnh bệnh tiểu đường gần 20 năm, uống thuốc đúng chỉ định nhưng đường huyết thường xuyên cao ở mức 8.0 mmol/L (an toàn là 6.5 mmol/L). Khoảng một năm nay, ông hay đau nhói vùng đùi, hông, nhất là vào ban đêm. Khi tần suất đau tăng, uống giảm đau không đỡ, chân yếu, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám.

BS.CKI Đỗ Tiến Vũ, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết bắp chân trái của ông Mạnh teo nhỏ hơn hẳn so với chân phải. Nghi ngờ biến chứng thần kinh do tiểu đường lâu năm, bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu và chụp MRI vùng lưng dưới để loại trừ khả năng chèn ép các dây thần kinh xung quanh cột sống, làm điện cơ đánh giá hoạt động của các dây thần kinh hai chân.

Kết quả cho thấy ông Mạnh bị teo cơ do tiểu đường, tình trạng thần kinh cơ gây ra đau nhức, yếu cơ lan rộng ở hông và chân. Triệu chứng thường bắt đầu đột ngột ở một bên cơ thể sau đó có thể lan sang bên đối diện.

Bác sĩ Vũ kiểm tra các chỉ số xét nghiệm của ông Mạnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Vũ, tình trạng yếu cơ thường tiến triển trong vài tháng sau khi cơn đau đã giảm. Ở giai đoạn nặng nhất, người bệnh khó đi lại, có thể phải ngồi xe lăn.

Teo cơ do tiểu đường xảy ra do thay đổi bất thường của hệ thống miễn dịch gây tổn thương các mạch máu nhỏ nuôi dây thần kinh chi phối chi dưới. Quá trình này được gọi là viêm vi mạch máu. Teo cơ không liên quan đến thời gian mắc bệnh hoặc mức độ nghiêm trọng của bệnh. Phương pháp điều trị cơ bản bao gồm điều trị triệu chứng kiểm soát đau, kiểm soát đường huyết tốt và vật lý trị liệu vận động.

Bác sĩ chỉ định dùng các thuốc chuyên biệt để giảm đau, đồng thời phải kiểm soát đường huyết dưới 6.5 mmol/L cho người bệnh. Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học, người bệnh bổ sung thêm các loại thực phẩm có chứa protein như cá, trứng, các loại đậu... giúp cải thiện tình trạng suy giảm khối lượng cơ bắp. Kết hợp các bài tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh có thể giữ cho cơ bắp hoạt động, cải thiện tốc độ, mức độ phục hồi.

Theo bác sĩ Vũ, quá trình hồi phục teo cơ do tiểu đường có thể mất từ vài tháng đến vài năm. Nhiều người bị suy yếu chi vĩnh viễn ở các mức độ khác nhau. Do đó, chủ động tầm soát, giúp phòng ngừa các biến chứng sớm về thần kinh từ sớm.

