Tê đầu ngón tay phát hiện ung thư phổi di căn

TP HCMÔng Đạt, 65 tuổi, đầu ngón tay sưng tím mất cảm giác do tắc động mạch, bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi di căn.

Các ngón tay trái của ông Đạt tê râm ran từ tháng 10/2023, triệu chứng nặng dần hơn (các ngón tay trái của ông bị sưng tím và mất cảm giác), đến bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Bác sĩ chẩn đoán ông bị tắc động mạch quay trái kèm hẹp nặng và huyết khối đoạn gần động mạch dưới đòn trái. Người bệnh được nong và đặt stent động mạch dưới đòn trái giúp máu lưu thông.

Kết quả CT của ông Đạt cho thấy có khối u nằm ở thùy trên phổi trái, xâm lấn rốn phổi trái gây tắc nghẽn một vài nhánh phế quản. Hai phổi có nhiều nốt tổn thương, hạch rải rác ở trung thất, rốn gan và quanh tụy. Kết quả sinh thiết khối u xuyên thành ngực là ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Ngày 16/9, BS.CKII Trần Thị Thiên Hương, khoa Ung Bướu, cho biết ông Đạt mắc ung thư phổi trái giai đoạn 4, di căn phổi còn lại, xương, hạch ổ bụng. Bác sĩ dẫn nghiên cứu cho thấy 20% người bệnh bị huyết khối tĩnh mạch sâu thường là do nguyên nhân ung thư, nhất là giai đoạn di căn xa (giai đoạn 4), dễ gặp ở ung thư tụy, dạ dày, phổi... Cục máu đông di chuyển đến mạch máu phổi sẽ gây thuyên tắc phổi, khiến người bệnh khó thở, có thể tử vong; đến các mạch máu tay làm tắc mạch máu, sưng tím, mất cảm giác các đầu ngón tay hoặc thậm chí hoại tử các ngón tay. Nếu di chuyển đến não, cục máu đông có thể gây đột quỵ, đến tim dẫn đến nhồi máu cơ tim...

Bác sĩ Hương đang tư vấn điều trị cho ông Đạt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Đạt được hóa trị kết hợp với thuốc miễn dịch, giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ác tính, đồng thời kích thích hệ miễn dịch nhận biết và tấn công tế bào ung thư. Song song đó, bác sĩ chỉ định dùng thuốc kháng đông để ngăn cục máu đông hình thành. Sau hơn một năm rưỡi điều trị, sức khỏe ông Đạt ổn định. Hiện người bệnh tái khám định kỳ, tiếp tục các chu kỳ hóa trị duy trì.

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư trên thế giới. Theo Globocan năm 2022, Việt Nam có hơn 24.400 ca mắc mới và khoảng 22.600 ca tử vong do ung thư phổi.

Theo bác sĩ Hương, nếu phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ sống trên 5 năm của người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ có thể đạt 80-90%. Tuy nhiên, ung thư phổi thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, phần lớn trường hợp phát hiện khi bệnh đã di căn.

Người có nguy cơ cao như trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, phơi nhiễm chất độc (amiante, khí độc công nghiệp), gia đình có người mắc ung thư phổi... nên tầm soát ung thư phổi định kỳ một lần mỗi năm. Chụp CT ngực liều thấp (Low-dose CT scan) có thể phát hiện sớm u phổi, tăng cơ hội điều trị thành công và cải thiện chất lượng sống. Người bệnh ung thư phổi đã điều trị cần tái khám định kỳ đúng lịch và đến tái khám ngay khi có triệu chứng bất thường như chóng mặt, đau đầu, nhìn mờ, tê yếu tay chân, mệt, đau ngực... để bác sĩ kiểm tra, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

Bảo Trâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi