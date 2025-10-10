Tập yoga tốt cho tim thế nào

Tập yoga có thể cân bằng huyết áp, giảm viêm, kiểm soát cholesterol, cải thiện tuần hoàn máu, tốt cho tim mạch.

Tăng tuần hoàn máu

Chuỗi động tác yoga giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức mạnh cơ tim. Những lợi ích về thể chất này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tim, kiểm soát triệu chứng ở người được chẩn đoán mắc bệnh.

Người tập thực hiện tư thế chó úp mặt để máu dễ dàng di chuyển tới não nhờ hông đặt cao hơn tim và tim cao hơn đầu. Động tác gác chân lên tường giúp tăng cường tuần hoàn máu ở chân, giảm áp lực lên tĩnh mạch. Với tư thế cây cầu, người tập mở rộng lồng ngực, tăng cường lưu thông máu, tốt cho tim mạch. Người tập thực hiện tư thế ngồi gập về phía trước có thể kéo giãn bắp chân và gân kheo, tăng lưu lượng máu đến chân.

Cân bằng cảm xúc

Căng thẳng là yếu tố góp phần đáng kể gây ra những vấn đề về tim. Người tập yoga học cách hít thở sâu, chánh niệm góp phần kiểm soát căng thẳng và lo âu. Tinh thần thoải mái quan trọng trong việc giảm sản xuất hormone căng thẳng như cortisol, vốn có liên quan đến bệnh tim. Luyện tập yoga thường xuyên cũng góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ ngon.

Nhiều tư thế yoga tăng cường lưu thông máu, cân bằng huyết áp. Ảnh minh họa: AI

Kiểm soát huyết áp

Thực hiện các động tác yoga thường xuyên làm giảm đáng kể huyết áp ở người bị tăng huyết áp. Không giống như các bài tập cường độ cao có thể làm tăng huyết áp, những chuyển động nhẹ nhàng của yoga không gây áp lực quá mức cho tim. Yoga thúc đẩy sự kết nối tâm trí, cơ thể, dẫn đến việc nhận biết tốt hơn các tác nhân gây căng thẳng và kiểm soát hiệu quả. Tinh thần thoải mái có lợi trong việc ổn định huyết áp.

Giảm viêm

Viêm mạn tính là yếu tố thúc đẩy nhiều bệnh tim mạch. Yoga giúp giảm viêm thông qua các tư thế giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, tăng cường sức mạnh cơ bắp. Thực hiện tư thế cây cầu, chiến binh, uốn lưng có thể cải thiện chức năng vận động, tăng cường lưu thông máu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)