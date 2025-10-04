5 tư thế yoga giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch

Bài tập chùng chân
Suy giãn tĩnh mạch là tình trạng các tĩnh mạch bị sưng và xoắn, thường xuất hiện ở chân và bàn chân. Sưng, đau nhói và chuột rút ở cẳng chân khiến người bệnh khó khăn trong việc thực hiện các công việc hàng ngày.
Bài tập chùng chân giúp người bệnh giảm cơn đau. Người tập bước một chân về phía trước, hạ thấp hông cho đến khi cả hai đầu gối tạo thành góc vuông, rồi dồn lực vào gót chân để đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước. Động tác này tập trung tăng cường sức mạnh ở các cơ vùng đùi, mông, bắp chân.
Bài tập chùng chân
Suy giãn tĩnh mạch là tình trạng các tĩnh mạch bị sưng và xoắn, thường xuất hiện ở chân và bàn chân. Sưng, đau nhói và chuột rút ở cẳng chân khiến người bệnh khó khăn trong việc thực hiện các công việc hàng ngày.
Bài tập chùng chân giúp người bệnh giảm cơn đau. Người tập bước một chân về phía trước, hạ thấp hông cho đến khi cả hai đầu gối tạo thành góc vuông, rồi dồn lực vào gót chân để đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước. Động tác này tập trung tăng cường sức mạnh ở các cơ vùng đùi, mông, bắp chân.
Tư thế con bướm
Thực hiện bằng cách ngồi xuống và gập chân lại sao cho chạm vào bàn chân, sau đó lắc đùi. Bài tập giúp tăng cường sự linh hoạt, giảm các triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch, tăng cường sức mạnh cho lưng.
Tư thế con bướm
Thực hiện bằng cách ngồi xuống và gập chân lại sao cho chạm vào bàn chân, sau đó lắc đùi. Bài tập giúp tăng cường sự linh hoạt, giảm các triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch, tăng cường sức mạnh cho lưng.
Đặt chân lên tường
Hãy dựa vào tường để kéo căng toàn bộ cơ thể lên trên. Bài tập này góp phần cải thiện lưu thông máu ở chân, giảm lo âu, tăng huyết áp, đau đầu và các vấn đề tiêu hóa.
.
Đặt chân lên tường
Hãy dựa vào tường để kéo căng toàn bộ cơ thể lên trên. Bài tập này góp phần cải thiện lưu thông máu ở chân, giảm lo âu, tăng huyết áp, đau đầu và các vấn đề tiêu hóa.
.
Ngồi gập người về phía trước
Người tập duỗi thẳng chân ra phía trước, sau đó, thân trên duỗi ra chạm vào bàn chân. Lợi ích là giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch, kéo giãn cột sống, vai, bẹn, giảm đau ở eo và chân.
Ngồi gập người về phía trước
Người tập duỗi thẳng chân ra phía trước, sau đó, thân trên duỗi ra chạm vào bàn chân. Lợi ích là giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch, kéo giãn cột sống, vai, bẹn, giảm đau ở eo và chân.
Tư thế chim bồ câu
Người tập cong chân phải để bàn chân hướng gần về phía xương chậu, chân trái duỗi thẳng ra sau. Xoay người sang bên phải, đưa tay nắm lấy bàn chân trái phía sau. Đưa ngực về phía trước, mắt nhìn về phía trước, giữ tư thế trong vòng 30 giây.
Tư thế chim bồ câu
Người tập cong chân phải để bàn chân hướng gần về phía xương chậu, chân trái duỗi thẳng ra sau. Xoay người sang bên phải, đưa tay nắm lấy bàn chân trái phía sau. Đưa ngực về phía trước, mắt nhìn về phía trước, giữ tư thế trong vòng 30 giây.
Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)
Ảnh: AI