5 tư thế yoga giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch

Bài tập chùng chân

Suy giãn tĩnh mạch là tình trạng các tĩnh mạch bị sưng và xoắn, thường xuất hiện ở chân và bàn chân. Sưng, đau nhói và chuột rút ở cẳng chân khiến người bệnh khó khăn trong việc thực hiện các công việc hàng ngày.

Bài tập chùng chân giúp người bệnh giảm cơn đau. Người tập bước một chân về phía trước, hạ thấp hông cho đến khi cả hai đầu gối tạo thành góc vuông, rồi dồn lực vào gót chân để đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước. Động tác này tập trung tăng cường sức mạnh ở các cơ vùng đùi, mông, bắp chân.