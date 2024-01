Tập thể dục như thế nào giúp tim khỏe

Tăng cường vận động, đi bộ khi có thể, xen kẽ nhiều bài tập khác nhau là những cách giúp bơm máu đến tim tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Thói quen tốt cho tim như ăn uống lành mạnh, không hút thuốc, giảm căng thẳng và tập thể dục. Hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ tăng cường sức khỏe tim mạch mà còn giảm căng thẳng - yếu tố nguy cơ dẫn đến tăng huyết áp, đau tim. Kết hợp các hình thức vận động khác nhau còn đem đến nhiều lợi ích.

Vận động thường xuyên

Vận động đều đặn giúp tăng cường sức mạnh cơ tim, cải thiện khả năng bơm máu và oxy của tim đi khắp cơ thể, nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh.

Hoạt động thể chất còn hỗ trợ tăng cường cơ tim, duy trì trọng lượng cơ thể và phòng tránh tổn thương động mạch do cholesterol cao, tăng huyết áp. Tập thể dục còn giúp người bệnh tim hạn chế căng thẳng, ngủ ngon và ăn ngon miệng hơn.

Vận động thường xuyên tăng cường sức mạnh cơ tim, cải thiện khả năng bơm máu và oxy. Ảnh: Freepik

Thực hiện bài tập aerobic

Bài tập aerobic gồm đi bộ, đạp xe, khiêu vũ, chèo thuyền... giúp giảm huyết áp và cải thiện mức cholesterol. Chúng cũng tăng cường phối hợp, tính linh hoạt của các cơ xương khớp và tăng nhịp tim.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút tập thể dục vừa phải với tần suất 3-5 ngày một tuần, mỗi ngày khoảng 30 phút.

Xen kẽ rèn luyện sức mạnh

Bài tập nâng cao thể lực không chỉ hỗ trợ xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp mà còn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Chúng có thể cải thiện lượng cholesterol, đường huyết - giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nguy cơ bệnh tim.

Bài tập nâng cao thể lực gồm nâng tạ, squats, chống đẩy, nên thực hiện ít nhất hai ngày một tuần, tối thiểu 30 phút.

Đi bộ khi có thể

Để nâng cao sức khỏe tim mạch thông qua vận động, ngoài tập thể dục, mọi người có thể tăng cường đi bộ mỗi ngày. Đi bộ thường xuyên có thể tăng lưu thông máu, giảm lượng cholesterol.

Ngoài tập trên máy, công viên, một số cách khác để tăng hoạt động thể chất trong ngày như đi thang bộ (nếu có thể); đỗ xe ở xa khu vực nơi ở, làm việc; đi lại quanh văn phòng vào giờ giải lao.

Ưu tiên sở thích bản thân

Theo các chuyên gia, các hình thức vận động khác nhau mang đến lợi ích tim mạch. Mỗi người không nên quá khắt khe với bản thân, duy trì bất kỳ hoạt động thể chất nào phù hợp với sở thích và thể lực.

Kết hợp vận động và giải trí

Hoạt động giải trí như xem phim, chơi điện thoại khiến một người ngồi nhiều giờ liền. Điều này không tốt cho tim mạch lẫn sức khỏe tổng thể. Thay vào đó, kết hợp vận động trong giờ thư giãn có thể có lợi, như vừa đi bộ trên máy vừa nghe nhạc.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)