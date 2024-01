5 thói quen ăn sáng làm tăng huyết áp

Ăn quá nhiều đồ ngọt, các món mặn; không có rau và trái cây, thực phẩm giàu chất béo lành mạnh trong bữa sáng có thể tăng huyết áp.

Huyết áp cao không được điều trị có thể gây ra nhiều vấn đề với sức khỏe. Nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp có thể do di truyền, các bệnh khác như tiểu đường, bệnh thận hoặc lối sống ít vận động, hút thuốc, căng thẳng và chế độ ăn uống kém.

Duy trì ăn uống lành mạnh, tránh những món không tốt vào bữa sáng, hỗ trợ kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Ăn quá nhiều đường

Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể gây ra nhiều biến chứng sức khỏe, bao gồm tăng huyết áp. Đường và thực phẩm chế biến sẵn có khả năng gây viêm cao và làm tăng đường huyết. Một số đồ ăn nhiều đường thường có trong bữa sáng như nước ngọt đóng chai, bánh ngọt.

Ăn sáng với thực phẩm nhiều muối

Người bệnh cao huyết áp nên cắt giảm lượng muối tiêu thụ. Giảm lượng muối nạp vào không chỉ giảm nguy cơ tăng huyết áp mà còn giảm nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch.

Món ăn sáng phổ biến có thể tiềm ẩn nhiều muối như xúc xích, bánh mì kẹp thịt xông khói... góp phần gây tăng huyết áp khi tiêu thụ với lượng lớn. Người bệnh nên kết hợp chúng với trái cây hoặc ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch để bữa ăn lành mạnh hơn.

Ăn quá nhiều thịt xông khói, xúc xích nhiều muối trong bữa sáng có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Ảnh: Freepik

Không ăn trái cây và rau

Thói quen có hại mà nhiều người bệnh huyết áp thường mắc phải là không ăn đủ trái cây và rau vào buổi sáng. Nhiều loại còn chứa kali có thể giúp hạ huyết áp. Theo phòng khám Cleveland, Mỹ, người muốn hạ huyết áp nên ăn 5-9 bữa trái cây và rau mỗi ngày, ưu tiên hai bữa vào buổi sáng.

Rau, trái cây có thể thêm vào món trứng hoặc làm salad, sinh tố để tăng cường lượng chất dinh dưỡng cho buổi sáng.

Ăn uống quá kiêng khem để giảm cân

Tuân thủ chế độ ăn kiêng để giảm cân cũng có thể giúp người bệnh điều chỉnh huyết áp nhưng không cần quá khắt khe. Các thói quen ăn uống nhằm mục đích giảm cân nhanh chóng, nhất là vào bữa sáng, có thể gây hại cho huyết áp. Chúng khiến cơ thể khó nhận được những chất dinh dưỡng cần thiết, giảm hiệu quả ổn định chỉ số huyết áp.

Người giảm cân cần kiểm soát huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị để có chế độ ăn phù hợp.

Cắt bỏ tất cả chất béo

Người muốn duy trì huyết áp ở mức an toàn không cần phải loại bỏ hoàn toàn chất béo. Thực phẩm giàu chất béo lành mạnh (axit béo không bão hòa) như omega-3 có thể giảm viêm và loại bỏ các hợp chất gây co mạch máu oxylipin trong cơ thể.

Các nguồn cung cấp chất béo lành mạnh bao gồm dầu ô liu nguyên chất, bơ, cá béo (cá hồi, cá trích, cá mòi) và các loại hạt (óc chó, hạnh nhân) đều có thể giúp kiểm soát huyết áp.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)