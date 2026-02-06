Tập thể dục lúc nào có thể phòng tránh đột quỵ?

Tôi 56 tuổi, cao huyết áp, đi bộ lúc 5h song tập thể dục giờ này tôi lại lo lắng đột quỵ. Làm thế nào để phòng ngừa? (Duy Minh, Hải Phòng)

Trả lời

Đột quỵ (tai biến mạch máu não) có nguy cơ cao xảy ra vào mùa lạnh. Bởi nhiệt độ thấp làm mạch máu co lại, huyết áp tăng, máu đặc và dễ đông hơn, gây tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu não, dẫn đến đột quỵ. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày (sáng tối lạnh, trưa nóng) cũng có thể làm tăng tỷ lệ đột quỵ xuất huyết não.

Vào mùa lạnh, bạn nên tập thể dục trong khoảng 7h-9h hoặc vào buổi chiều, khi nhiệt độ ấm và ổn định. Không nên tập luyện quá sớm, nhất là trước 6h. Lúc này, nhiệt độ thấp, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để thích nghi, nếu vận động mạnh ngay dễ làm tăng áp lực cho tim.

Những người tập luyện trong mùa lạnh cần tuân thủ một số lưu ý gồm khởi động thật kỹ, ưu tiên làm ấm cơ thể và các khớp trong nhà trước khi ra ngoài nhằm giúp máu lưu thông tốt, giảm nguy cơ co cứng cơ, chuột rút và chấn thương. Nếu trời quá lạnh, hãy mặc 2-3 lớp áo, quần dài, mũ, tất, đeo khẩu trang để hạn chế gió lạnh, song không nên mặc quá kín gây bí hơi, làm thân nhiệt tăng đột ngột khi vận động.

Người dân tập thể dục buổi sáng ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Trong thời tiết lạnh, cơ thể vẫn mất nước qua mồ hôi và hô hấp, do đó, cần uống đủ nước trong và sau khi tập. Trong điều kiện trời quá lạnh, mưa rét hoặc sương mù dày, mọi người nên ưu tiên tập luyện trong nhà để tránh nguy cơ hạ thân nhiệt và các biến cố tim mạch.

Tránh thay đổi tư thế đột ngột, đặc biệt khi mới thức dậy; nên ngồi dậy từ từ, xoa bóp tay chân và hít thở sâu trước khi đứng lên. Chọn bài tập phù hợp với thể trạng, tránh gắng sức quá mức, nên ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ chậm, yoga, giãn cơ.

Sau khi tập cần nghỉ ngơi khoảng 20-30 phút để thân nhiệt ổn định, mồ hôi khô hẳn rồi mới tắm, và chỉ nên tắm nước ấm vừa phải để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

ThS.BS Lê Văn Ngân

Khoa Ngoại Thần kinh Cột sống

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội