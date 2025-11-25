Tập thể dục khi trời lạnh thế nào phòng nhồi máu cơ tim

Mặc đủ ấm, khởi động kỹ, vận động cường độ phù hợp và ưu tiên tập trong nhà khi trời lạnh có thể phòng tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim.

ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết trời lạnh khiến các mạch máu co lại, huyết áp tăng, máu có xu hướng cô đặc (lưu thông chậm và dễ đông hơn), nứt vỡ các mảng xơ vữa - yếu tố dẫn đến nhồi máu cơ tim. Người bệnh mạch vành hoặc có tiền sử tim mạch cần lưu ý khi tập luyện, phòng bệnh.

Mặc đủ ấm

Người tập nên mặc nhiều lớp áo gồm lớp lót thấm hút mồ hôi, lớp giữa giữ nhiệt và lớp ngoài có khả năng chống gió. Các phụ kiện như mũ, găng tay, khăn quàng cổ giúp hạn chế thất thoát nhiệt, giữ ổn định thân nhiệt trong suốt quá trình vận động.

Ưu tiên tập trong nhà

Người có tuổi và có tiền sử bệnh tim mạch nên ưu tiên tập luyện trong không gian ấm áp, nơi có nhiệt độ ổn định. Hạn chế tập ngoài trời vào sáng sớm hoặc đêm khuya, thời điểm nhiệt độ xuống thấp, dễ kích hoạt cơn thiếu máu cơ tim.

Nếu muốn ra ngoài, chọn khung giờ ấm nhất trong ngày, đồng thời chia nhỏ buổi tập, thực hiện các khoảng vận động ngắn xen kẽ. Ví dụ, thay vì đi bộ liên tục 30-40 phút ngoài trời lạnh, có thể chia thành 2-3 lần đi bộ, mỗi lần 10-15 phút, có thời gian nghỉ ngắn ở nơi ấm áp.

Tập luyện trong nhà có nhiệt độ ấm áp, ổn định giúp giảm nguy cơ tim mạch trong thời tiết lạnh. Ảnh: Bích Diệp

Khởi động kỹ và tăng dần cường độ

Nên khởi động tối thiểu 10-15 phút trước khi tập để cơ thể tăng nhiệt, tuần hoàn máu cải thiện và mạch máu giãn dần. Điều này giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp đột ngột, đau ngực hoặc khởi phát thiếu máu cơ tim khi chuyển sang vận động mạnh.

Lựa chọn bài tập phù hợp

Người tập nên hạn chế vận động cường độ cao như chạy nhanh, đạp xe tốc độ cao, HIIT, leo dốc, mang vác nặng, đá bóng, tennis... trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ưu tiên các bài tập nhẹ đến trung bình để duy trì vận động mà vẫn an toàn cho tim mạch. Đi bộ trong nhà hoặc trên máy chạy bộ giúp giữ nhịp vận động ổn định.

Các bài tập với dây kháng lực, tạ nhẹ hoặc tăng sức mạnh vừa phải hỗ trợ tuần hoàn, duy trì sức cơ mà không gây quá tải cho tim. Đi cầu thang chậm rãi là lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh mạch vành.

Tắm nước ấm sau khi tập luyện

Sau khi tập, nên lau khô mồ hôi ngay và tắm bằng nước ấm ở nhiệt độ vừa phải. Tránh tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh, không tắm vào lúc đêm khuya sau 22h hoặc sáng sớm trước 6h, khi nhiệt độ môi trường thấp. Thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc tắm trong thời gian dài có thể khiến huyết áp dao động mạnh, làm tim phải làm việc nhiều hơn.

Uống đủ nước

Dù trời lạnh, cơ thể vẫn liên tục mất nước qua mồ hôi, hơi thở, tiểu tiện. Vì vậy, cần cung cấp đủ nước để duy trì lưu thông máu ổn định, hỗ trợ cơ thể giữ nhiệt, duy trì các chức năng tim mạch hiệu quả. Mỗi người ưu tiên nước lọc hoặc các loại nước ít đường.

Theo bác sĩ Tuyết, một số người có nguy cơ cao về tim mạch như từ 65 tuổi trở lên, tiền sử tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành hoặc suy tim. Người đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu cũng có nguy cơ biến cố tim mạch tăng rõ rệt khi thời tiết lạnh.

Nhóm người mắc bệnh nền tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu hoặc thay đổi chương trình tập luyện. Bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc hoặc liều phù hợp trong giai đoạn lạnh. Trong quá trình tập, người bệnh cần theo dõi huyết áp, nhịp tim và quan sát các dấu hiệu bất thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, choáng váng... nên dừng tập ngay, liên hệ y tế nếu cần.

Ly Nguyễn