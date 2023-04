Tập luyện như thế nào khi điều trị vô sinh?

Người đang điều trị vô sinh hiếm muộn có thể duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, tránh bài tập cường độ cao, vận động mạnh, đặc biệt khi thực hiện IVF.

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là các biện pháp hỗ trợ sinh sản phổ biến với bệnh nhân vô sinh hiếm muộn. Trong quá trình điều trị đòi hỏi khá nhiều thời gian này, mọi người nên duy trì những thói quen lành mạnh của bản thân như tập luyện thể thao, đặc biệt là khi hoạt động đó giúp kiểm soát căng thẳng. Tuy nhiên, ngay cả khi đã quen với việc tập thể dục hàng ngày, bệnh nhân vô sinh hiếm muộn cũng không nên vận động quá sức để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

IUI đòi hỏi phải chuyển tinh dịch trực tiếp vào tử cung bằng một ống thông mỏng. Đôi khi, phương pháp này được thực hiện cùng các loại thuốc kích thích rụng trứng. IUI thường được sử dụng khi nam giới bị rối loạn cương dương hay các vấn đề vận chuyển tinh trùng khác gây trở ngại cho việc thụ thai; hoặc nữ giới có sẹo cổ tử cung ngăn tinh trùng xâm nhập vào.

Theo bác sĩ Matthew Macer, người sáng lập và giám đốc y tế của trung tâm điều trị vô sinh Halo Fertility ở California (Mỹ), bệnh nhân nên tiếp tục thói quen tập thể dục bình thường trong toàn bộ quá trình này, chỉ nghỉ tập vào những ngày thụ tinh. Khi thực hiện IUI, kích thước buồng trứng thường không phát triển lớn như làm IVF, vì vậy, vận động nhẹ nhàng khá an toàn, nhất là vào khoảng thời gian rụng trứng và thụ tinh. Những bài tập cường độ cao hơn có thể thực hiện sau một vài ngày.

Tập luyện nhẹ nhàng, đúng thời điểm không ảnh hưởng tới quá trình thụ thai. Ảnh: Freepik

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương pháp cho trứng và tinh trùng kết hợp trong phòng thí nghiệm. Sau khi nữ giới được tiêm thuốc kích thích rụng trứng, buồng trứng sẽ tăng kích thước và trở nên rất nhạy cảm nên cần lưu ý. Chỉ một hành động không chủ ý có thể gây ảnh hưởng không tốt.

Bác sĩ Matthew Macer cho biết trước khi quá trình thụ tinh diễn ra, các bác sĩ sẽ sử dụng một loại thuốc để kích thích buồng trứng sản xuất ra càng nhiều trứng càng tốt trong khoảng 10 - 14 ngày. "Trong 6 ngày đầu tiên, tôi vẫn khuyến khích bệnh nhân tập thể dục bình thường. Nhưng khi trứng lớn hơn, khoảng ngày thứ sáu hoặc bảy, chúng có thể dễ vỡ hơn và làm tăng kích thước buồng trứng tạm thời. Hoạt động mạnh dễ gây chảy máu hoặc xoắn buồng trứng, rất nguy hiểm", ông nói

Do đó, ông yêu cầu bệnh nhân ngừng tất cả bài tập thể dục từ khoảng ngày thứ sáu đến một tuần sau khi lấy trứng.

"Mọi người nên tránh chạy bộ, đạp xe hay các bài tập luyện ngắt quãng cường độ cao. Bạn cũng nên cẩn trọng trong vài ngày sau khi chuyển phôi. Nên tránh làm tăng nhiệt độ cơ thể (tập luyện, vận động liên tục...) trong ít nhất 48 giờ, điều này có thể cản trở quá trình cấy phôi", vị bác sĩ nói.

Các bài tập thể dục được cho là an toàn khi đang thực hiện IVF bao gồm: yoga, đi bộ, bơi lội và các động tác giãn cơ. Nữ giới nên ưu tiên về các bài tập giảm căng thẳng khác như thiền, đọc sách hoặc dành nhiều thời gian hơn để thư giãn.

Nguyên tắc chung là không nên tập quá 4 giờ mỗi tuần. Nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ cho thấy những phụ nữ duy trì thói quen tập thể dục từ 4 giờ trở lên mỗi tuần trong vòng 1 - 9 năm có khả năng có con thấp hơn 40%. Việc uống nhiều nước trước, trong và sau khi tập luyện, thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng cũng là chìa khóa để duy trì năng lượng. Chăm sóc cơ thể nên là ưu tiên hàng đầu trong chu kỳ IVF.

Nếu tập thể dục sau IVF, hãy cảnh giác với bất kỳ hiện tượng chảy máu, chuột rút quá mức hoặc chóng mặt. Khi gặp những triệu chứng này, bạn cần ngừng tập thể dục ngay lập tức và thư giãn hoặc trao đổi với bác sĩ để biết thêm thông tin.

Tập thể dục khi đang thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản không xấu nhưng chị em cần phải tìm hiểu kỹ loại hình, chế độ cũng như cường độ luyện tập. Để đảm bảo an toàn, nên trao đổi với bác sĩ nhằm có bài tập cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Hải My (Theo Very Well Family)