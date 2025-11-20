Tập gym tăng cơ vẫn béo phì

TP HCMTrung, 21 tuổi, thường xuyên tập luyện duy trì cơ bắp, tăng cơ, ăn nhiều protein nạc từ ức gà, trứng luộc song vẫn tăng cân.

Trung tập gym và đấm bốc nhiều năm nay, thực đơn hằng ngày chủ yếu là ức gà, trứng gà luộc, uống thêm bột whey, song cân nặng vẫn tăng đều. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, Trung nặng 105 kg, cao 1,75 m, chỉ số BMI 34.3, béo phì độ hai. TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết Trung tập thể thao thường xuyên nên khối lượng cơ chiếm phần lớn, dù vậy mỡ nội tạng vẫn cao, 125 cm2 (mức an toàn là dưới 100 cm2), cần điều trị để giảm mỡ dư thừa tích trữ trong cơ thể.

Bác sĩ Hoàng giải thích ức gà, trứng luộc cung cấp nhiều đạm, calo, không chứa tinh bột và chất béo, phù hợp cho người ăn kiêng, hỗ trợ tăng cơ cho người tập luyện thể thao nhưng nếu lượng ăn quá nhiều vẫn dẫn đến dư thừa protein trong cơ thể, gây tăng cân. Protein dư thừa kéo dài có hại cho sức khỏe. Khi cơ thể tiêu thụ nhiều protein, một số axit amin được kích hoạt. Cơ thể sẽ sử dụng citrate và carbonate từ xương để trung hòa các axit này. Lượng protein tiêu thụ càng cao, mức độ thải canxi càng lớn, làm mất canxi trong xương, dẫn đến loãng xương, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, mắc bệnh tim mạch, tiêu hóa...

Bác sĩ xây dựng liệu trình giảm mỡ riêng biệt cho Trung phù hợp với chế độ sinh hoạt và luyện tập thể thao, dùng thuốc uống cùng thuốc tiêm giảm cân, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, không dư thừa protein. Bác sĩ Hoàng khuyên người trưởng thành chỉ nên ăn 100 g ức gà cho mỗi khẩu phần, người tập luyện thể thao có thể ăn 200 g, không nên ăn quá nhiều.

Tháng đầu điều trị, Trung giảm 5 kg, phân tích các chỉ số cơ thể bằng máy InBody ghi nhận khối lượng cơ bắp không bị hao hụt sau giảm cân.

Trung giảm 5 kg sau một tháng điều trị mà không mất cơ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ tư vấn sử dụng công nghệ đông hủy mỡ để tiêu hủy lớp mỡ thừa tích tụ ở bụng dưới, lấy lại vóc dáng. Sau liệu trình 4 tuần, vòng bụng của Trung giảm được 4,5 cm.

Đông hủy mỡ là phương pháp giảm những vùng mỡ tích tụ dưới da, hiệu quả có thể thấy sau hai tuần điều trị và những thay đổi lớn nhất thường thấy trong khoảng 8-12 tuần. Vùng được điều trị tiếp tục thay đổi trong tối đa 16 tuần sau đó, hiệu quả có thể kéo dài 3-5 năm.

Bác sĩ Hoàng khuyên người tập thể thao thường xuyên, cường độ cao như Trung cần có chế độ ăn uống phù hợp. Người giảm cân cần ăn uống đa dạng các nhóm chất kết hợp tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng để tăng hiệu quả điều trị béo phì.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi