Táo bón kéo dài, phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn muộn

TP HCMBà Dung, 64 tuổi, bị táo bón hơn ba tháng, căng tức và đau bụng, bác sĩ chẩn đoán ung thư đại tràng đã di căn phổi.

Kết quả nội soi đại tràng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy có khối u nghi ngờ ác tính, sinh thiết u và chụp CT ghi nhận bà mắc ung thư đại tràng giai đoạn muộn, có tổn thương ở phổi trái chưa rõ bản chất. Bà Dung được phẫu thuật cắt một phần đại tràng và nạo hạch, sau đó sinh thiết tổn thương phổi cho kết quả ung thư đại tràng di căn phổi.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục điều trị hóa chất. Sau mỗi 4-6 chu kỳ hóa trị, bác sĩ chụp CT ngực, bụng để đánh giá mức độ đáp ứng thuốc, kịp thời thay đổi thuốc phù hợp.

Hiện, người bệnh đã hóa trị 12 chu kỳ, tình trạng bệnh ổn định, tổn thương di căn ở phổi trái giảm kích thước. Bà tiếp tục theo dõi sức khỏe và hóa trị duy trì thêm để ngăn ung thư không phát triển.

Bác sĩ Thư tư vấn cho bà Dung. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ CKII Nguyễn Trần Anh Thư, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ung thư đại tràng có 4 giai đoạn. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm quá trình điều trị dễ dàng hơn, thời gian sống kéo dài. Ở giai đoạn 4, ung thư tiến triển và di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể, như trường hợp bà Dung. Bác sĩ kết hợp thuốc nhắm trúng đích và thuốc hóa trị giúp kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Đại tràng (ruột già) là bộ phận ở gần cuối ống tiêu hóa, nối tiếp phía trên với ruột non và phía dưới với ống hậu môn. Đại tràng nhận thức ăn từ ruột non, tiếp tục hấp thu nước, muối khoáng, sau đó tạo khối bã thức ăn (phân) tích lại ở trực tràng. Ung thư đại tràng ít biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn sớm hoặc triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác như táo bón, tiêu chảy... Bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn trễ, khi khối u ác tính phát triển ảnh hưởng đến chức năng đại tràng, gây tiêu ra máu lẫn trong phân, thay đổi thói quen đại tiện, hình dạng phân. Người bệnh có nguy cơ cao thiếu máu do chảy máu từ khối u, sụt cân...

Khối u ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa khiến người bệnh táo bón, tiêu chảy kéo dài kèm cảm giác khó chịu, đau quặn, mót rặn. Hình dạng phân nhỏ, dẹt như bút chì hay lá lúa có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng. Giảm cân bất thường cũng có thể do ung thư đại tràng, dạ dày hoặc các bộ phận khác ở đường tiêu hóa.

Bác sĩ Anh Thư khuyên người có dấu hiệu đau bụng kéo dài, cơn đau lúc dữ dội, lúc âm ỉ, đau quặn bụng, kèm căng chướng bụng, không đi tiêu được, nôn ói do khối u gây tắc ruột, nên đến bác sĩ ung bướu khám để tìm nguyên nhân, điều trị phù hợp và kịp thời. Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư đại tràng, giúp phát hiện sớm và cắt bỏ polyp đại tràng trước khi thành ung thư góp phần phòng bệnh.

Nguyễn Trăm

*Tên người bệnh đã được thay đổi