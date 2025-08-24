Tăng huyết áp ban đêm có gây đột quỵ?

Ba tôi thường bị tăng huyết áp vào ban đêm, kèm hồi hộp, tim đập nhanh. Tình trạng này có gây đột quỵ không, tầm soát thế nào? (Thu Trang, TP HCM)

Trả lời:

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ. Ở người cao tuổi, tình trạng tăng huyết áp vào ban đêm có thể gây áp lực lớn lên tim và não khi cơ thể đang nghỉ ngơi. Thực tế, nhiều trường hợp đột quỵ xảy ra vào rạng sáng hoặc trong lúc ngủ, nhất là ở người có huyết áp không giảm hoặc tăng cao vào ban đêm.

Một số nguyên nhân có thể làm tăng huyết áp về đêm gồm hội chứng ngưng thở khi ngủ (ngáy to, thở hổn hển, ngưng thở từng lúc khi ngủ), bệnh tim mạch, suy giảm chức năng thận, rối loạn nội tiết hoặc tác dụng phụ của một số thuốc. Khi ngưng thở khi ngủ xảy ra, lượng oxy trong máu giảm, não và tim phải hoạt động nhiều hơn dễ làm tăng huyết áp đột ngột và nguy cơ đột quỵ.

Bạn nên quan sát xem ba có ngáy khi ngủ không. Nếu ngáy có thể là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ, yếu tố nguy cơ cao thúc đẩy tăng huyết áp lẫn đột quỵ. Để xác định chính xác nguyên nhân, bạn nên đưa ba đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ có thể chỉ định đo đa ký giấc ngủ (Polysomnography - PSG) nhằm ghi nhận sóng não, nhịp tim, nhịp thở, nồng độ oxy và các thay đổi sinh lý trong giấc ngủ. Từ đó, bác sĩ chẩn đoán và điều trị đúng cách, góp phần kiểm soát tăng huyết áp ban đêm của ba bạn.

Đo đa ký giấc ngủ giúp xác định và chẩn đoán chứng ngưng thở khi ngủ Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Biểu hiện hồi hộp và đánh trống ngực trong lúc huyết áp tăng cao cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim mạch. Bạn nên sớm đưa ba đến cơ sở y tế sớm để được tầm soát toàn diện. Bác sĩ có thể thực hiện các xét nghiệm máu, đo điện tim, siêu âm tim qua thành ngực hoặc qua thực quản (nếu cần) để phát hiện bất thường cấu trúc, chức năng tim. Đồng thời, bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI, chụp cắt lát vi tính CT hoặc siêu âm để khảo sát kỹ hơn về các nguy cơ tiềm ẩn trong hệ thần kinh trung ương, từ đó có kế hoạch điều trị và phòng ngừa hiệu quả.

Kiểm soát tốt huyết áp ban đêm góp phần giảm nguy cơ đột quỵ. Song song đó, ba bạn nên tăng cường sức khỏe bằng cách xây dựng lối sống khoa học, ăn nhiều rau xanh, hạn chế chất béo bão hòa, giảm muối, bỏ thuốc lá, uống đủ nước, tăng cường vận động và ngủ đủ giấc (7-8 giờ mỗi đêm).

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ

Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống

Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM