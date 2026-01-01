Tầm soát ung thư gan như thế nào?

Tôi bị viêm gan B mạn tính, muốn tầm soát để phòng ung thư gan thì cần làm những xét nghiệm gì? (Minh Luân, TP HCM)

Trả lời:

Gan có chức năng dự trữ, chuyển hóa, tổng hợp các chất, lọc máu, tiêu hóa thức ăn và thải độc cho cơ thể. Khi người bệnh mắc ung thư gan, các tế bào gan lành bị phá hủy, chức năng gan suy giảm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng sống.

Ung thư gan có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu thông qua phẫu thuật cắt gan loại bỏ u hoặc ghép gan, đốt sóng cao tần, đốt sóng điện từ... Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư gan theo chỉ định của bác sĩ giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Bạn có thể được chỉ định thực hiện một hoặc kết hợp các phương pháp tầm soát ung thư gan như xét nghiệm AFP, siêu âm, chụp CT, MRI...

Xét nghiệm chỉ số ung thư gan AFP: Phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư gan có nồng độ AFP trong máu cao (trên 7-10 ng/ml.) Nồng độ AFP trong máu có thể cảnh báo tình trạng ung thư gan. Tuy nhiên, nồng độ AFP cao có thể là dấu hiệu của một số bệnh gan mạn tính (viêm gan, xơ gan) và một số ung thư khác (buồng trứng, tinh hoàn). Tùy tình trạng riêng, bác sĩ có thể chỉ định kết hợp siêu âm, CT/MRI để chẩn đoán xác định. Ngoài ra, một số xét nghiệm khác như AFP-L3, DCP (PIVKA II) cũng đang được sử dụng để tầm soát ung thư gan.

Siêu âm gan: Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh phổ biến nhất để tầm soát ung thư gan. Siêu âm có thể phát hiện được những khối u rất nhỏ khoảng 0,5-1 cm, kèm các bệnh xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thông thường, bác sĩ kết hợp siêu âm gan và đo nồng độ AFP trong máu để có đánh giá tối ưu.

Chụp CT và MRI: Phương pháp này giúp chẩn đoán, phân loại các khối u, số lượng, kích thước, tính chất u cũng như khả năng u xâm lấn mạch máu, di căn các cơ quan.

Với ung thư gan, phương pháp sinh thiết u không nhất thiết được áp dụng. Bác sĩ có thể căn cứ vào kết quả của siêu âm, xét nghiệm máu, CT, MRI để chẩn đoán khối u là lành tính hay ác tính.

Bạn mắc bệnh viêm gan B mạn tính nên khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng một lần mỗi năm để kiểm soát tốt tình trạng bệnh, tái khám theo tư vấn của bác sĩ. Người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan như viêm gan C mạn tính, nghiện rượu, xơ gan, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, cũng nên duy trì khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện có chuyên khoa Ung Bướu, Gan Mật Tụy ít nhất một lần một năm hoặc nhiều hơn tùy tình trạng.

Thạc sỹ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Nội Ung Bướu

Trung tâm Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM