Tầm soát ung thư gan để điều trị sớm

Người có tiền sử gia đình ung thư gan; viêm gan B và C; gan nhiễm mỡ không do rượu… cần tầm soát ung thư gan sớm để điều trị phù hợp.

Khoa Tiêu hóa - Gan Mật -Tụy, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đã tiếp nhận một trường hợp mắc ung thư gan khi mới 25 tuổi. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, nhận thấy bản thân có biểu hiện vàng da, đau nhói vùng hạ sườn phải nên đến bệnh viện thăm khám.

Qua xét nghiệm chẩn đoán, bác sĩ phát hiện khối u gần 4 cm, có dấu hiệu di căn. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt phần gan có khối u kết hợp điều trị bằng thuốc ngăn ngừa di căn phát triển. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ.

Đau nhói vùng hạ sườn phải là một trong những dấu hiệu của ung thư gan. Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan Mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ ung thư gan cao nhất thế giới, trong 100.000 người có khoảng 23-24 trường hợp mắc bệnh. Phần lớn người bị ung thư gan ở nước ta phát hiện bệnh quá muộn, ở giai đoạn cuối. Lúc này, việc điều trị rất khó khăn, tỷ lệ sống thấp.

Tầm soát ung thư gan (nhất là với nhóm đối tượng nguy cơ cao) là cách phát hiện bệnh ở giai đoạn rất sớm, ngay cả khi chưa có triệu chứng. Bác sĩ sẽ phẫu thuật hoặc đốt sóng cao tần để loại bỏ khối u, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và không để lại di chứng. Phẫu thuật ở giai đoạn này còn có thể ngăn chặn khối u di căn đến các cơ quan khác trên cơ thể.

Theo bác sĩ Khanh, có hai nhóm đối tượng có khả năng mắc ung thư gan cao cần tầm soát sớm gồm nhóm nhiễm virus viêm gan mạn tính và nhóm người nghiện rượu bia.

Người đang nhiễm virus và các bệnh liên quan đến gan như người nhiễm virus viêm gan B, C là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư tế bào gan nguyên phát; người bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Nếu một người có viêm gan virus mạn tính mà thường xuyên uống bia rượu làm tăng nguy cơ ung thư gan. Các đối tượng mắc các bệnh khác có nguy cơ bị ung thư gan là người béo phì, tiểu đường dẫn tới viêm gan thoái mỡ không do rượu; một số bệnh gan mạn tính khác.

Có những nguyên nhân tự phát nhưng ít gặp cũng có thể gây ung thư gan. Khi thấy cơ thể có những biểu hiện bất thường như thường xuyên mệt mỏi, nước tiểu có màu vàng đậm, đau âm ỉ vùng gan, xuất huyết dưới da, bạn nên tới các cơ sở y tế uy tín để thăm khám.

Tầm soát ung thư gan sớm có thể cải thiện khả năng sống sau ung thư gan. Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Khanh cho biết thêm, ung thư gan thông thường khó phát hiện sớm vì các dấu hiệu và triệu chứng thường không xuất hiện cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn sau. Nhưng khi biết bản thân thuộc nhóm đối tượng cần tầm soát ung thư gan sớm, bạn cần thực hiện ngay. Một số nghiên cứu cho thấy, sàng lọc có liên quan đến việc cải thiện khả năng sống sau điều trị ung thư gan và có thể còn điều trị triệt để. Các kỹ thuật cao mang lại hiệu quả điều trị ung thư gan giai đoạn sớm như đốt sóng cao tần và nút mạch hóa chất trong giai đoạn ung thư gan không còn sớm.

Thanh Ba