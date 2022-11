Tầm quan trọng của vitamin C đối với phụ nữ

Việc bổ sung vitamin C sẽ hỗ trợ sản xuất collagen, giảm nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt và căng thẳng.

Hầu hết các đặc tính của vitamin C đều giúp ích cho việc tăng cường khả năng miễn dịch cho các giới. Thế nhưng, dưỡng chất này cũng mang đến một số tác dụng hấp dẫn dành riêng cho phái nữ. Dưới đây là những lợi ích mà chị em nhận được nếu bổ sung vitamin C hằng ngày.

Hỗ trợ sản xuất collagen

Collagen chiếm 30% lượng protein trong cơ thể và được tìm thấy trong xương, cơ, da, gân. Theo Medical News Today, collagen giúp da khỏe mạnh và đàn hồi. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy vitamin C là dưỡng chất thiết yếu trong việc chữa lành mô liên kết. Tuy nhiên, mức collagen sẽ suy giảm khi mọi người già đi. Do đó, việc bổ sung vitamin C đóng vai trò quan trọng.

Một chế độ ăn uống có nhiều thực phẩm giàu vitamin C như cam, kiwi và ớt sẽ giúp ích rất nhiều cho phái đẹp. Ảnh: Freepik

Trong thời kỳ mang thai và cho con bú

Không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt trong thai kỳ, vitamin C còn là chìa khóa cho sự phát triển thể chất của thai nhi. Cụ thể, loại vitamin này sẽ hỗ trợ sản xuất collagen, tăng cường các mô khỏe mạnh và chữa lành vết thương. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, thai phụ sẽ dễ xuất hiện các biến chứng của thai kỳ nếu bị thiếu vitamin C.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, hệ miễn dịch, việc sản xuất hormone, chu kỳ kinh nguyệt và khả năng sinh sản ở phụ nữ. Theo chuyên gia y tế, vitamin C giúp giảm mức độ kích thích tố căng thẳng, cải thiện thể chất và cảm xúc.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Bổ sung vitamin C có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim do giúp giảm mức cholesterol LDL (có hại) và chất béo trung tính cao trong máu. Hơn nữa, bổ sung thường xuyên vitamin C cũng giúp cơ thể giảm tỷ lệ huyết áp cao bất thường nhờ đó hạn chế một số yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch.

Tăng cường hấp thụ sắt

Theo Hiệp hội Y khoa Mỹ, vitamin C là thành phần duy nhất trong chế độ ăn uống ngoài mô động vật đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy sự hấp thụ sắt. Do đó, việc bổ sung vitamin C có thể giúp phái nữ cải thiện sự hấp thụ sắt và giảm nguy cơ thiếu máu ở những người dễ bị thiếu sắt.

Ngăn ngừa lão hóa

Theo WebMD, vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, có thể có lợi trong quá trình lão hóa. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã kiểm tra mối liên hệ giữa việc hấp thụ vi chất này và quá trình lão hóa da ở 4.025 phụ nữ trong độ tuổi 40-74. Kết quả cho thấy những người hấp thụ lượng vitamin C cao hơn sẽ giảm thiểu các tình trạng như khả năng xuất hiện nếp nhăn, khô da và lão hóa da.

Vitamin C có trong nhiều loại trái cây họ cam quýt, cà chua, khoai tây, ớt đỏ và xanh, quả kiwi, bông cải xanh, dâu tây, cải bruxen và dưa đỏ,...

Thông thường, vitamin C an toàn cho hầu hết mọi người. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị phái nữ nên bổ sung vitamin C ở mức 75 mg mỗi ngày. Với phụ nữ có thai là 85 mg và phụ nữ cho con bú là 120 mg mỗi ngày.

Huyền My (Theo Times of India)