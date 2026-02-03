Tầm quan trọng của việc chẩn đoán sớm trẻ tự kỷ

Chẩn đoán sớm trẻ mắc tự kỷ giúp can thiệp kịp thời, cải thiện kỹ năng ngôn ngữ, giảm lo lắng cho phụ huynh.

Tự kỷ là rối loạn phát triển thần kinh phức tạp, xuất hiện từ sớm, tác động đến giao tiếp, tương tác xã hội, ngôn ngữ và hành vi. Một số người tự kỷ có thể kèm khuyết tật trí tuệ, trong khi số khác lại có năng khiếu nổi trội. Việc chẩn đoán sớm mang lại nhiều lợi ích quan trọng.

Tối ưu cơ hội can thiệp

Chẩn đoán sớm giúp trẻ mắc tự kỷ được can thiệp kịp thời, tận dụng giai đoạn não bộ phát triển mạnh mẽ, qua đó cải thiện khả năng ngôn ngữ, tương tác xã hội và kỹ năng thích ứng. Can thiệp sớm còn góp phần giảm mức độ rối loạn về sau, tăng cơ hội hòa nhập, nâng cao tính độc lập của trẻ, đồng thời giảm gánh nặng chăm sóc lâu dài cho gia đình.

Giảm căng thẳng cho cha mẹ

Đối với phụ huynh, chẩn đoán sớm con tự kỷ giúp làm rõ và xác nhận những lo ngại về sự phát triển của trẻ. Đồng thời, cha mẹ có thể hiểu nguyên nhân các hành vi quan sát được, từ đó giảm cảm giác bối rối và lo lắng. Khi nắm rõ tình trạng của con, phụ huynh có thể chủ động tìm kiếm thông tin và đồng hành cùng con.

Tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ hỗ trợ

Trẻ được tiếp cận kịp thời với nhiều dịch vụ hỗ trợ và liệu pháp phù hợp như trị liệu ngôn ngữ, phân tích hành vi ứng dụng (ABA). Các can thiệp này thường được cá nhân hóa theo nhu cầu và điểm mạnh của từng trẻ, góp phần thúc đẩy phát triển kỹ năng và tăng tính tự lập ở nhiều lĩnh vực.

Chuẩn bị tốt cho việc đến trường

Các chương trình can thiệp sớm tập trung xây dựng những kỹ năng nền tảng cần thiết cho học tập như giao tiếp, hòa nhập xã hội và điều chỉnh cảm xúc. Khi được hỗ trợ ngay từ đầu, trẻ tự kỷ có sự chuẩn bị tốt hơn để thích nghi với môi trường giáo dục và tương tác với bạn bè.

Nuôi dạy trẻ tự kỷ đòi hỏi sự kiên nhẫn, yêu thương và nhất quán. Can thiệp tại nhà nên tập trung vào các hoạt động tương tác, giao tiếp (nhìn mắt, gọi tên), rèn luyện kỹ năng tự phục vụ (tự xúc ăn, mặc quần áo) và kỹ năng xã hội. Cha mẹ có thể chia nhỏ nhiệm vụ, sử dụng hình ảnh minh họa, khuyến khích bằng phần thưởng phù hợp, đồng thời tạo môi trường an toàn, ít tiếng ồn để hỗ trợ trẻ hòa nhập.

Cha mẹ nên khen ngợi khi trẻ thực hiện đúng để tạo động lực, tăng sự tự tin và hỗ trợ con hòa nhập xã hội tốt hơn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)