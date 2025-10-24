Tắm nắng buổi sáng tốt cho giấc ngủ

Tiếp xúc với ánh sáng ban ngày giúp cơ thể xác định thời điểm đi ngủ và thời điểm thức dậy, từ đó thiết lập đồng hồ sinh học bên trong cơ thể.

Ánh sáng là tín hiệu quan trọng với chu kỳ giấc ngủ. Cơ thể cảm nhận được khi nào là ban ngày và khi nào là ban đêm bằng cách tiếp xúc với ánh sáng. Đồng hồ sinh học của cơ thể là chu kỳ 24 giờ, nhạy cảm nhất với ánh sáng vào ba thời điểm, gồm khoảng một giờ sau khi thức dậy vào buổi sáng, khoảng hai giờ trước khi đi ngủ và ban đêm. Tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào buổi sáng giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn vào ban ngày và hỗ trợ vào giấc nhanh hơn, dễ buồn ngủ buổi tối. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với ánh sáng mạnh trong vòng hai giờ trước khi đi ngủ có thể dẫn đến mất ngủ, trằn trọc suốt đêm.

Ánh sáng mặt trời buổi sáng ảnh hưởng đến giấc ngủ theo nhiều cách. Khi ở dưới ánh nắng mặt trời, cơ thể sẽ ấm lên. Đến thời điểm hết tiếp xúc với ánh nắng, nhiệt độ cơ thể có xu hướng giảm, giúp tăng cảm giác buồn ngủ. Ánh sáng mặt trời hỗ trợ cơ thể tạo ra một chất hóa học trong não gọi là serotonin, chất này có vai trò quan trọng đối với sức khỏe nói chung và não bộ nói riêng. Tiếp xúc với ánh sáng vào buổi sáng có lợi cho một số người bị rối loạn giấc ngủ như hội chứng ngủ muộn gây ngủ muộn và thức dậy muộn, mất ngủ, ngủ không đủ giấc.

Đi bộ buổi sáng giúp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ảnh được tạo bởi AI

Để sử dụng liệu pháp ánh nắng buổi sáng hiệu quả, người mất ngủ nên tiếp xúc với nó ngay khi thức dậy. Cố gắng ra ngoài trong giờ đầu tiên hoặc giờ thứ hai sau khi thức dậy để điều chỉnh nhịp sinh học. Dành 30-45 phút dưới ánh nắng trực tiếp, không đeo tấm che nắng hoặc kính râm vì làm giảm tác dụng, có thể sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da. Thời gian lý tưởng để tắm nắng là khoảng 5h-8h. Bởi ánh nắng mặt trời dịu nhẹ hơn vào buổi sáng, không gay gắt như buổi chiều.

Người mất ngủ nên đi bộ vào buổi sáng sớm để vừa tiếp xúc ánh nắng vừa rèn luyện sức khỏe. Bạn cũng có thể ăn sáng hoặc uống cà phê ở khu vực có ánh nắng chiếu vào. Thức dậy cùng một giờ mỗi ngày và đón ánh nắng buổi sáng là một sự kết hợp tốt.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, mỗi người nên duy trì thói quen sống lành mạnh, hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh vào buổi tối, nhất là khung 1-2 giờ trước khi ngủ. Không ăn quá no vào buổi tối, hạn chế thực phẩm chiên rán, tinh bột để tránh ảnh hưởng đến đường huyết. Sau 16h, không nên ăn uống thực phẩm chứa caffein. Chuẩn bị phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng, đủ tối và nhiệt độ vừa phải, có thể sử dụng tinh dầu và máy tạo hơi nước giúp thư giãn, dễ chịu.

Anh Chi (Theo Very Well Health)