Tái tạo ngực bằng mô tự thân sau một năm chữa ung thư

TP HCMBà Hương, 51 tuổi, quyết định tái tạo ngực sau một năm phẫu thuật điều trị ung thư vú.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân bị mất cân xứng rõ rệt hai bên ngực sau phẫu thuật ung thư vú, ảnh hưởng đến tâm lý. Tái tạo ngực trì hoãn là cách ưu tiên kiểm soát ung thư trước, sau đó mới phục hồi hình dáng vòng một để đảm bảo an toàn.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, êkíp thống nhất tái tạo trì hoãn ngực phải cho bà Hương bằng vạt TRAM (Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous flap) đồng thời chỉnh hình ngực trái để hai bên cân đối.

Vạt TRAM là phương pháp tái tạo sử dụng mô tự thân từ thành bụng, bao gồm da, mỡ và một phần cơ thẳng bụng, giúp tạo hình bầu ngực mềm mại, tự nhiên, độ tương thích cao với cơ thể người bệnh. Với những bệnh nhân không muốn đặt túi độn hoặc có chỉ định ưu tiên mô tự thân, TRAM là lựa chọn phù hợp, theo bác sĩ Tấn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vạt tái tạo hồng ấm, không ghi nhận biến chứng sớm. Bệnh nhân sớm vận động nhẹ, ăn uống trở lại, được xuất viện. Khi tháo băng định hình, bầu ngực tái tạo có hình dáng cân đối, hài hòa với bên đối diện.

Bác sĩ Tấn và êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong giai đoạn hậu phẫu, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn chăm sóc vết mổ, mang áo định hình đúng thời gian, hạn chế vận động gắng sức, tránh tác động mạnh lên vùng ngực cũng như thành bụng trong những tháng đầu. Tái khám định kỳ để được theo dõi, tiếp tục tầm soát ung thư vú theo phác đồ.

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới trên thế giới và tại Việt Nam. Theo Globocan năm 2022, mỗi năm thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới và 666.000 ca tử vong do ung thư vú, trong khi tại Việt Nam có khoảng 24.600 ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong.

Theo bác sĩ Tấn, tái tạo ngực không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi tâm lý, cải thiện chất lượng sống cho phụ nữ sau điều trị ung thư vú.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi