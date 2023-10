Tại sao mí mắt co giật?

Co giật mắt thường liên quan đến yếu tố môi trường như gió, bụi, ánh sáng, cũng có thể do các tác động đến não, dây thần kinh mặt.

Co giật quanh mắt là rối loạn vận động, gọi là loạn trương lực các cơ xung quanh mắt. Bệnh xảy ra đột ngột và ngẫu nhiên, đa phần lành tính, tự khỏi trong vài giờ. Cơn co giật khiến mắt mờ, khó chịu, xảy ra ở mí mắt trên hoặc dưới. Một số nguyên nhân như gặp vấn đề ở hạch nền (một số tế bào trong hệ thần kinh), mạch máu đè lên dây thần kinh mặt, thiếu ngủ...

Căng thẳng do áp lực công việc tác động đến các dây thần kinh ở đầu gây co giật mí. Người làm công việc thường xuyên tiếp xúc với màn hình máy tính, ánh sáng xanh dễ bị khô mắt, mỏi mắt dẫn đến co giật mí.

Thiếu ngủ tạo gánh nặng cho mắt, làm mắt mỏi, chảy nước mắt, cay mắt. Một số trường hợp thiếu ngủ gây ra những cơn co giật mắt. Tình trạng này thường vô hại và biến mất khá nhanh, nhất là khi cân đối thời gian ngủ.

Uống quá nhiều caffein giúp cơ thể tỉnh táo nhưng nó giải phóng các chất kích thích như adenosine tác động đến não làm co thắt mí.

Co thắt nửa mặt là bệnh rối loạn thần kinh cơ, thường do mạch máu gây áp lực quá mức lên khuôn mặt. Bệnh thường bắt đầu ở một bên mí mắt, sau đó lan hết cả mắt, kéo sang miệng và cuối cùng ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở mặt. Theo Viện Rối loạn thần kinh và Đột quỵ Quốc gia Mỹ, tình trạng co thắt nửa mặt phổ biến ở nữ hơn nam.

Môi trường: Các chất kích thích như gió, bụi, ánh sáng tác động trực tiếp đến mắt làm khô mắt, ảnh hưởng đến giác mạc cũng gây ra các cơn co giật mí bất thường.

Bệnh viêm bờ mi làm mí mắt giật thường xuyên và đi kèm với triệu chứng như ngứa, bỏng rát, đỏ và phù. Bệnh phổ biến ở người lớn, gây khó chịu mất tập trung, giảm tầm nhìn. Đây là bệnh mạn tính nhưng không gây nguy hiểm đến thị lực và không có khả năng lây nhiễm.

Các bệnh khác: Những cơn co giật kéo dài hơn một vài ngày có thể là dấu hiệu của một vấn đề về mắt, như khô mắt hoặc tăng nhãn áp hoặc ảnh hưởng đến chuyển động của cơ mặt. Trong một số ít trường hợp, co giật mắt có thể là dấu hiệu của các rối loạn về não hoặc thần kinh như bệnh liệt Bell, đa xơ cứng và hội chứng Tourette.

Người bệnh nên đi khám nếu cơn co giật không biến mất hoặc kéo dài hơn một tuần, mí mắt sưng không thể mở mắt, co thắt liên quan đến các cơ mặt, mắt đỏ sưng và tiết dịch. Trường hợp bác sĩ nghi ngờ co giật mắt liên quan đến vấn đề về não hoặc thần kinh có thể kiểm tra phù hợp.

Hầu hết cơn co giật nhỏ đều tự biến mất. Người gặp tình trạng này có thể thử nghỉ ngơi, ngừng uống cà phê hoặc chất kích thích, hạn chế tác nhân gây khô mắt, kích ứng như khói bụi, ánh sáng xanh.

