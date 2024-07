Tại sao mất kinh nguyệt đột ngột?

Tôi 27 tuổi, mất kinh nguyệt gần nửa năm nay, có nên đi khám không, cần lưu ý gì? (Hải My, TP HCM)

Trả lời:

Mất kinh hay vô kinh là tình trạng không hành kinh mỗi tháng, xảy ra liên tục hoặc vĩnh viễn do rối loạn chức năng của vùng dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng, tử cung và âm đạo. Hiện tượng này có thể xảy ra ở bé gái trong năm đầu có kinh nguyệt chưa đều hoặc phụ nữ trẻ. Vô kinh có thể do nhiều lý do, cần xác định tình trạng quan hệ tình dục, phương pháp ngừa thai...

Vô kinh phổ biến nhất do mang thai. Nếu chị đã có quan hệ tình dục thì cần thử thai để kiểm tra, loại trừ nguyên nhân do mang thai. Ngoài ra, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản mất kinh nguyệt có thể do sử dụng các biện pháp ngừa thai (cấy que, tiêm thuốc, cho con bú). Vô kinh còn là dấu hiệu cảnh báo các bệnh nguy hiểm như bệnh tuyến giáp, rối loạn chức năng rụng trứng, bệnh tuyến thượng thận, khối u tuyến yên và buồng trứng.

Bác sĩ tư vấn bệnh phụ khoa cho một phụ nữ trẻ. Ảnh minh họa: Tuệ Diễm

Lý do phổ biến gây vô kinh nhưng ít chị em biết đến là do sử dụng thuốc như thuốc chống trầm cảm, loạn thần hoặc thuốc tuyến giáp, thuốc hóa trị... Các loại thuốc này có thể gây trễ kinh hoặc mất kinh nguyệt tạm thời. Nếu tình trạng mất kinh xảy ra trong thời gian ngắn có thể do stress công việc, thi cử, tập thể dục quá sức, tăng hoặc giảm cân nặng đột ngột.

Nếu chị bị rối loạn kinh nguyệt kèm theo dấu hiệu đau đầu, thay đổi tầm nhìn, rậm lông, tiết sữa, nôn mửa... cần đi bệnh viện kiểm tra ngay. Bác sĩ thực hiện xét nghiệm kiểm tra nguyên nhân gây vô kinh như thử thai, xét nghiệm đánh giá nồng độ các hormone trong cơ thể, siêu âm hoặc chụp CT trong trường hợp cần thiết kiểm tra các khối u.

Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm nội tiết để kiểm tra tình trạng này có liên quan đến rối loạn rụng trứng, buồng trứng đa nang hoặc tăng tiết sữa gây vô kinh. Tình trạng vô kinh cũng cảnh báo suy buồng trứng sớm, người bệnh nên đi khám để bác sĩ có kế hoạch điều trị nội tiết bổ sung dài hạn cho tới khi mãn kinh tự nhiên.

BS.CKII Nguyễn Ngọc Thoại

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM