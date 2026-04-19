Tại sao da hay nổi mụn trong kỳ kinh nguyệt?

Biến động bộ ba nội tiết estrogen, progesterone và testosterone trong chu kỳ kinh nguyệt có thể làm tăng tiết dầu, thay đổi độ ẩm, tắc nghẽn lỗ chân lông và gây mụn trên da.

Chu kỳ kinh nguyệt được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt đến ngày đầu tiên của kỳ tiếp theo, có thể kéo dài 28 đến 35 ngày. Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết dưới sự điều hòa của hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng, bộ ba nội tiết estrogen, progesterone và testosterone được sản xuất ổn định, chi phối và đảm bảo hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể như tim mạch, tiêu hóa, thần kinh, sinh lý, chu kỳ kinh nguyệt và cả làn da.

Một chu kỳ kinh của phụ nữ chia thành 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn có nhiều biến động về nội tiết tố, dẫn đến các biểu hiện trên làn da khác nhau. Nếu không kiểm soát tốt, sự tăng hoặc giảm của các hormone liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt cũng có thể ảnh hưởng xấu đến làn da.

Giai đoạn hành kinh

Giai đoạn này bắt đầu vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt và kéo dài khoảng 3-7 ngày. Đây là thời điểm estrogen và progesterone thấp nhất, ảnh hưởng đến độ ẩm da, cũng như chất lượng lớp lipid thượng bì. Đồng thời, tình trạng mệt mỏi cùng thay đổi nội tiết khiến da khô, nhạy cảm, thiếu sức sống. Sự thay đổi tuần hoàn máu cũng làm cho da xỉn màu hơn, kém tươi tắn.

Giai đoạn sau kỳ kinh (nang trứng)

Giai đoạn này kéo dài từ ngày 8 đến 12 của chu kỳ kinh. Đây là giai đoạn làn da rạng rỡ, khỏe mạnh nhất trong toàn bộ chu kỳ kinh nguyệt khi sự phát triển của các nang trứng đã chế tiết nhiều estrogen, củng cố cấu trúc nền của da và ổn định hoạt động tuyến bã nhờn, giúp làn da căng sáng và đều màu.

Giai đoạn rụng trứng

Chỉ kéo dài từ ngày 13 đến 15 của chu kỳ kinh nguyệt nhưng đây là thời điểm estrogen đạt đỉnh và tăng nhẹ testosterone. Sự thay đổi giúp da căng mịn, đầy sức sống. Testosterone tăng có thể làm tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, khiến da bóng dầu và lỗ chân lông rõ hơn hoặc xuất hiện mụn nhỏ.

Giai đoạn sau rụng trứng (hoàng thể)

Giai đoạn này kéo dài ngày 15-28 của chu kỳ kinh. Progesterone tăng cao kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, khiến da dễ bị bít tắc lỗ chân lông, dễ nổi mụn viêm ở vùng cằm và quai hàm.

Chu kỳ kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường, phản ánh hoạt động sức khỏe của phụ nữ. Dược sĩ Hòa lưu ý trong chu kỳ kinh, nữ giới nên điều chỉnh cách chăm sóc da phù hợp, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc... Duy trì cân bằng nội tiết và bảo vệ da từ bên trong bằng các tinh chất thiên nhiên như Lepidium Meyenii và P. Leucotomos cũng đóng vai trò quan trọng. Đây là những dưỡng chất có khả năng hỗ trợ điều hòa ba nội tiết tố nữ, cải thiện rối loạn kinh nguyệt, góp phần giảm tác động đến da theo chu kỳ, đặc biệt ở người dễ nổi mụn nội tiết.

Đình Diệu