Da đổ dầu có nên rửa mặt thường xuyên?

Da mặt liên tục đổ dầu, đặc biệt vùng chữ T nên tôi thường rửa mặt nhiều lần trong ngày. Thói quen này có hại da? (Yến Thu, 18 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Vào mùa nắng nóng, da tiết nhiều dầu là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt ở người có làn da dầu hoặc da hỗn hợp dễ đổ dầu. Nhiệt độ môi trường tăng cao kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, đồng thời mồ hôi và bụi bẩn tích tụ cũng khiến da dễ bóng nhờn, bít tắc lỗ chân lông.

Tuy nhiên, bạn không nên rửa mặt quá ba lần trong ngày vì có thể khiến da mất nước và làm rối loạn hàng rào bảo vệ da, thay vì giúp kiểm soát dầu hiệu quả. Bề mặt da được bao phủ bằng một lớp màng hydrolipid, gồm nước và lipid, có vai trò duy trì độ ẩm và bảo vệ da trước các tác nhân bên ngoài. Khi bạn rửa mặt quá thường xuyên, đặc biệt sử dụng các sản phẩm làm sạch mạnh, lớp màng này dễ bị phá vỡ. Hệ quả khiến da mất nước qua biểu bì nhiều hơn, trở nên nhạy cảm và dễ kích ứng hơn.

Khi da bị mất nước, cơ thể kích hoạt cơ chế bù trừ bằng cách tăng tiết bã nhờn để tái lập lớp màng bảo vệ, điều này dẫn đến tình trạng "càng rửa càng dầu". Rửa mặt liên tục còn có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh tự nhiên trên da, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, tăng nguy cơ nổi mụn hoặc khiến mụn sẵn có nặng hơn. Với người đang viêm da hoặc nhạy cảm, việc làm sạch quá mức còn có thể khiến da châm chích, đỏ rát hoặc bong tróc.

Bạn chỉ nên rửa mặt khoảng hai lần một ngày mỗi sáng và tối để làm sạch bụi bẩn, dầu thừa mà vẫn giữ ổn định cho hàng rào bảo vệ da. Nếu da đổ dầu nhiều vào ban ngày, bạn có thể sử dụng giấy thấm dầu để kiểm soát bã nhờn hoặc rửa lại bằng nước sạch nếu thực sự cần thiết, thay vì lạm dụng sữa rửa mặt.

Ưu tiên các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, có độ pH cân bằng, không chứa cồn hoặc chất tẩy rửa mạnh. Một số thành phần như niacinamide, kẽm hoặc salicylic acid nồng độ thấp có thể hỗ trợ kiểm soát dầu và làm sạch lỗ chân lông hiệu quả hơn. Sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp, kết cấu mỏng nhẹ, không gây bít tắc giúp cân bằng lại độ ẩm cho da.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7