Tại sao cộm mắt dù không có bụi?

Khô mắt, chắp mi, viêm kết mạc hay tổn thương ở giác mạc có thể gây ra cảm giác như có vật gì đó vướng trong mắt.

Mắt cộm, cảm giác như có dị vật kèm theo chảy nước mắt gây cảm giác khó chịu. Nguyên nhân có thể do lông mi, bụi rơi vào mắt song đôi khi không có dị vật tồn tại trong mắt.

Khô mắt

Với chứng khô mắt, bạn có thể cảm thấy có dị vật ngay cả khi không có gì bên trong. Mí mắt bảo vệ giác mạc, phân tán màng nước mắt trên bề mặt nhãn cầu, loại bỏ các mảnh vụn. Nhưng nếu không có đủ nước mắt, các bề mặt này sẽ cọ xát vào nhau, gây khó chịu. Sử dụng nước mắt nhân tạo có thể giúp bôi trơn bề mặt và khắc phục tình trạng này trong thời ngắn hạn. Điều trị các nguyên nhân gây khô mắt có thể mang lại hiệu quả lâu dài hơn.

Lẹo mắt

Tuyến dầu bình thường có vai trò giữ bề mặt mắt không bị kích ứng. Lẹo mắt hay chắp mi là tình trạng xuất hiện các khối sưng đỏ trên mí mắt do tuyến dầu bị tắc. Các khối sưng xuất hiện dọc theo gốc lông mi do nhiễm trùng chân lông mi cũng có thể khiến bạn cảm thấy như có vật gì đó vướng trong mắt.

Để giảm lẹo mắt hoặc chắp mi, hãy đặt một miếng gạc ấm, ẩm lên mí mắt nhiều lần mỗi ngày. Độ ấm của miếng gạc hỗ trợ làm loãng dầu, lưu thông tốt hơn, làm tăng lưu lượng máu đến vùng này giúp giảm viêm.

Viêm bờ mi

Viêm bờ mi là tình trạng viêm của mí mắt, có thể do vi khuẩn hoặc tuyến dầu bị tắc. Cảm giác như có vật gì đó cộm trong mắt là một triệu chứng bệnh phổ biến. Các triệu chứng khác bao gồm đỏ, ngứa, rát và đóng vảy trên mí mắt hoặc lông mi. Làm sạch mí mắt bằng nước ấm để làm mềm các lớp vảy đóng trên vùng mắt, ngăn ngừa tắc nghẽn tuyến dầu. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc nhỏ mắt chứa steroid để giảm đỏ và sưng hoặc thuốc kháng sinh để chống nhiễm trùng.

Tổn thương giác mạc

Nếu lớp màng trong suốt ở phía trước mắt (giác mạc) bị tổn thương, người bệnh có thể cảm thấy cộm mắt mặc dù không có gì mắc kẹt trong mắt. Người bị tổn thương do hóa chất nên lập tức rửa mắt bằng nước, tiếp tục trong ít nhất 15 phút, sau đó đến các cơ sở y tế để được xử trí phù hợp.

Viêm kết mạc

Viêm kết mạc còn gọi là đau mắt đỏ khiến màng bao phủ bên trong mí mắt và phần lòng trắng của mắt (kết mạc) bị viêm. Khi đó, người bệnh cảm thấy cộm mắt như có vật gì đó mắc kẹt bên trong. Đau mắt đỏ thường do virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc chất kích thích. Bệnh thường tự khỏi trong vòng một tuần hoặc lâu hơn. Sử dụng thuốc không kê đơn (OTC), chườm khăn ấm hoặc nhỏ nước mắt nhân tạo có tác dụng làm dịu cũng có thể bớt khó chịu.

Herpes mắt

Virus herpes simplex (HSV) có thể cư ngụ trong các dây thần kinh ở mặt. Đến một thời điểm thuận lợi, chúng có thể phát triển thành các vết loét miệng đến loét mắt. Nếu có loét mắt, người bệnh có cảm giác có dị vật trong mắt. Nếu cảm giác cộm mắt là do virus HSV gây ra, bác sĩ có thể chỉ định thuốc kháng virus phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)