Viêm bờ mi là tình trạng viêm ở mí mắt, gây đỏ, kích ứng, ngứa và hình thành các vảy trên lông mi.

Viêm bờ mi gây khó chịu nhưng không lây nhiễm và thường không gây tổn thương lâu dài cho mắt.

Nguyên nhân

Viêm bờ mi trước thường do vi khuẩngọi là viêm bờ mi do tụ cầu hoặc do gàu ở da đầu và lông mày (viêm bờ mi tiết bã). Những vi khuẩn này thường được tìm thấy trên mặt và mí mắt, song nhiễm trùng cũng có thể xảy ra nếu vi khuẩn tích tụ quá nhiều hoặc vùng mí mắt phản ứng với chúng.

Các tuyến ở mí mắt bắt đầu sản xuất dầu bất thường, gọi là rối loạn chức năng tuyến meibomius, có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây viêm bờ mi sau. Nội tiết tố biến động góp phần gây ra loại viêm bờ mi này.