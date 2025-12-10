Mắt có nhiều tia máu đỏ là dấu hiệu bệnh gì?

Tia máu đỏ xuất hiện trong mắt có thể do quên thay kính áp tròng, song cũng cảnh báo một số vấn đề nghiêm trọng hơn như chấn thương hoặc nhiễm trùng mắt.

Tia máu hay tĩnh mạch đỏ ở mắt xảy ra khi các mạch máu nhỏ gần bề mặt mắt bị sưng lên, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra.

Hội chứng thị giác màn hình

Mỗi khi chớp, nước mắt sẽ phủ đều bề mặt mắt để giữ ẩm. Mắt đỏ hoặc khô thường là dấu hiệu mắt thiếu độ ẩm. Tập trung vào màn hình khiến chúng ta chớp mắt ít hơn, dẫn đến hội chứng thị giác màn hình hay mỏi mắt kỹ thuật số. Chớp mắt thường xuyên hơn và dùng nước mắt nhân tạo có thể giảm cảm giác khô rát, khó chịu.

Dị ứng

Mắt đỏ, ngứa, chảy nước mắt, sưng là một trong những triệu chứng của dị ứng thực phẩm. Nó khiến các tĩnh mạch đỏ trong mắt kèm theo nóng rát và ngứa. Chườm lạnh, dùng nước mắt nhân tạo, tránh các tác nhân gây dị ứng và dùng thuốc dị ứng không kê đơn có thể đẩy lùi triệu chứng.

Viêm giác mạc do ánh sáng

Viêm giác mạc do ánh sáng xảy ra khi mắt tiếp xúc với tia cực tím (UV). Ngoài đỏ mắt, các triệu chứng khác của bệnh bao gồm chảy nước mắt, mờ và nhạy cảm với ánh sáng. Chúng thường biến mất trong vòng 6-48 giờ, có thể nghiêm trọng hơn nếu tiếp xúc với tia UV trong thời gian dài. Tiếp xúc với tia UV trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt như mộng mắt và màng đáy mắt (một loại tổn thương ở đáy mắt).

Tránh ánh nắng mặt trời, giường tắm nắng hoặc các nguồn UV khác trong khi mắt đang lành lại. Tháo kính áp tròng và tránh chạm vào mắt, sử dụng nước mắt nhân tạo hoặc thuốc giảm đau không kê đơn góp phần giảm các triệu chứng. Nếu tình trạng không cải thiện trong vòng 72 giờ, hãy đi khám.

Đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ (viêm kết mạc) là nguyên nhân phổ biến gây ra các tĩnh mạch đỏ ở mắt. Đây là tình trạng sưng hoặc nhiễm trùng lớp màng bảo vệ trong suốt bao phủ phần trước của mắt. Bệnh có thể do dị ứng, vi khuẩn, virus hoặc các chất độc hại gây ra, thường không nghiêm trọng. Đau mắt đỏ rất dễ lây lan khi chạm vào mắt. Tránh dùng chung khăn tắm hoặc tiếp xúc vật lý với người bệnh có thể giảm lây lan.

Viêm bờ mi

Viêm bờ mi là nguyên nhân phổ biến gây đau mắt, mắt nổi gân đỏ. Bệnh do các tuyến dầu bị tắc nghẽn không thể tiết ra lớp dầu của màng phim nước mắt hiệu quả, dẫn đến viêm mí mắt. Các nguyên nhân phổ biến của bệnh viêm bờ mi như vệ sinh mắt kém, ít chớp mắt...

Viêm bờ mi không lây nhiễm và thường không gây tổn thương vĩnh viễn cho thị lực. Các triệu chứng của viêm bờ mi bao gồm cảm giác cộm hoặc nóng rát trong mắt, chảy nước mắt quá nhiều, ngứa, mí mắt đỏ và sưng, khô mắt, mí mắt đóng vảy.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)