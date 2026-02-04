Tại sao ăn bơ giúp giảm cân?

Quả bơ chứa chất béo tốt, vitamin giúp tăng cường trao đổi chất, kiềm chế những cơn thèm ăn không lành mạnh, giảm cân.

Hàm lượng chất xơ cao

Mỗi quả bơ có khoảng 30 g chứa từ 2 g đến 4,6 g chất xơ, tạo cảm giác no lâu hơn bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa, ổn định lượng đường trong máu. Điều này làm giảm khả năng ăn vặt không lành mạnh, giảm tổng lượng calo tiêu thụ, hỗ trợ giảm cân.

Giàu chất béo tốt cho sức khỏe

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn như axit oleic, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, giảm tích trữ chất béo. Những chất béo này cũng cung cấp năng lượng bền vững, ngăn ngừa cảm giác đói giữa các bữa ăn, hỗ trợ kiểm soát lượng calo tiêu thụ.

Chỉ số đường huyết (GI) thấp

Loại quả này có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là chúng không gây ra sự tăng đột biến nhanh chóng lượng đường trong máu. Những người ăn cả quả bơ đều có phản ứng đường huyết và insulin sau bữa ăn thấp hơn đáng kể trong vòng 6 giờ. Mức đường huyết ổn định làm giảm nguy cơ kháng insulin và tích tụ mỡ thừa. Ngăn ngừa sự tăng đột biến đường huyết có thể kiềm chế cơn đói, giảm lượng mỡ tích trữ.

Tăng cường trao đổi chất

Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ góp phần cải thiện hiệu quả trao đổi chất, cho phép cơ thể sử dụng chất béo để tạo năng lượng thay vì tích trữ. Tốc độ trao đổi chất cao giúp đốt cháy calo, ngay cả khi nghỉ ngơi. Quả bơ cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất phytochemical góp phần giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Giàu kali

Một lý do khác để ăn bơ giúp giảm cân là chúng cung cấp kali dồi dào. Kali có tác dụng điều hòa cân bằng chất lỏng, giảm đầy hơi. Chất dinh dưỡng này cũng hỗ trợ chức năng cơ bắp, đốt cháy calo hiệu quả, tốt cho những người theo đuổi lối sống năng động. Giảm giữ nước, tăng cường hoạt động thể chất góp phần vào việc giảm cân.

Có đặc tính chống viêm

Viêm mạn tính có liên quan đến béo phì, khó giảm cân. Quả bơ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất phytochemical hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, giảm viêm. Các chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh trong quả bơ chống lại chứng viêm, tạo ra một môi trường trao đổi chất lành mạnh hơn. Giảm viêm giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ lượng mỡ thừa.

Hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng

Ăn quả bơ giúp tăng cường hấp thụ vitamin tan trong chất béo (A, D, E, K) và chất chống oxy hóa từ các thực phẩm khác. Những chất dinh dưỡng này cần thiết cho sự cân bằng nội tiết tố, quá trình chuyển hóa năng lượng.

Người giảm cân nên ăn khoảng một nửa quả bơ mỗi ngày. Một quả bơ cỡ trung bình chứa khoảng 240 calo, 13 g carbohydrate và 3 g protein. Sử dụng loại quả này thay thế cho chất béo không lành mạnh như dầu chế biến sẵn, phết bơ lên bánh mì nướng...

Nếu bạn ăn quả bơ để giảm cân, hãy kết hợp chúng với các nguồn protein như trứng, cá hoặc thịt gà, nguồn giàu chất xơ như bánh mì nguyên cám hoặc rau củ. Bữa ăn cân bằng sẽ hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)