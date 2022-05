'Tai nạn' thường gặp trong lần đầu quan hệ

Lần đầu quan hệ tình dục, chị em có thể gặp phải “tai nạn” như viêm nhiễm, rách, sưng âm đạo, mắc bệnh truyền nhiễm, mang thai ngoài ý muốn.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM, "tai nạn" trong quan hệ tình dục hoàn toàn có thể xảy ra với nhiều chị em ở cấp độ khác nhau. Dù ở mức độ nào thì phụ nữ cũng cần biết cách xử trí nhanh. Trong một số trường hợp cần phải gặp bác sĩ sản phụ khoa để thăm khám, can thiệp kịp thời.

Nguyên nhân dẫn đến "tai nạn" trong lần đầu quan hệ thường do cảm xúc đến một cách tự nhiên, bất ngờ, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Thứ nhất, người phụ nữ mới giao hợp lần đầu thì âm đạo còn rất nhỏ, chưa co giãn, kèm theo ít kinh nghiệm nên thường gặp khó khăn, trở ngại khi giao hợp. Thứ hai, một số tai nạn xảy ra do phụ nữ bị hiếp dâm, cưỡng bức quan hệ. Thứ ba, do nam giới chủ động trong việc quan hệ tình dục nhưng có hành động mạnh bạo, bỏ qua khúc dạo đầu, âu yếm; phái mạnh chỉ nương theo cảm xúc, bản năng của cá nhân dẫn đến nguy cơ tổn thương cơ quan sinh dục ở cả nam, nữ.

Bác sĩ Mỹ Nhi chia sẻ, nhiều năm công tác trong ngành y, bản thân gặp nhiều các trường hợp rách cùng đồ. Với trường hợp này, phụ nữ không chỉ rách ở màng trinh hay trong âm đạo mà rách cả trực tràng. Bác sĩ rất vất vả để may vá, bản thân người gặp nạn cũng tổn thương tâm lý, sợ hãi ở những lần quan hệ về sau.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, cấu tạo bên trong cơ quan sinh dục phụ nữ mỏng manh, niêm mạc trong âm đạo cũng dễ trầy xước, quá trình giao hợp có thể có những va chạm có liên quan tới cơ quan, những bộ phận gần đó (ở nữ giới, đường tiết niệu và đường sinh dục rất gần nhau, còn nam giới thì tiết niệu và sinh dục đi chung). Do đó, sẽ có những hội chứng gọi là hội chứng nhiễm trùng đường tiết niệu sau lần giao hợp đầu tiên.

Chị em lần đầu quan hệ tình dục cần chú ý, sau mỗi lần quan hệ tình dục cần vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục. Nếu có những triệu chứng khó chịu của đường tiết niệu cần bổ sung nhiều nước, đi tiểu trước, sau khi quan hệ. Thông thường những triệu chứng này sẽ tự hết nhưng một số trường hợp diễn tiến nặng, khiến chị em khó chịu hơn.

Ngoài ra, trong lần đầu quan hệ có thể dẫn đến tình trạng sưng, ngứa âm đạo do hành động quan hệ tình dục thô bạo, cường độ quan hệ nhiều, nhiễm các loại nấm, hay dị ứng với thành phần tinh dịch, dị ứng bao cao su.

Phụ nữ có thể sưng, ngứa âm đạo trong lần đầu quan hệ. Ảnh: Shutterstock

Chị em lưu ý không gãi chỗ sưng viêm. Để hết ngứa tại âm đạo sau khi quan hệ tình dục, bạn nên vệ sinh bằng nước sạch, ưu tiên rửa nước ấm để giảm ngứa. Nếu âm đạo có tình trạng sưng, chị em có thể sử dụng đá bỏ vào khăn sạch chườm lên vị trí sưng để giảm đau. Nếu sau một vài ngày còn hiện tượng sưng, ngứa âm đạo, khó đi tiểu, tiểu buốt hoặc chảy máu nhiều sau khi quan hệ cần đi khám bác sĩ phụ khoa.

Bác sĩ sẽ thăm khám, xác định tình trạng "tai nạn" và hướng khắc phục cần đặt thuốc vào âm đạo. Chuyên gia có thể sử dụng thuốc tiêm, uống, hoặc can thiệp phẫu thuật nếu có hiện tượng rách cùng đồ.

Tình dục an toàn giúp bảo vệ sức khỏe phụ nữ

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, tình dục an toàn là đảm bảo ngừa thai, ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu quan hệ tình dục không an toàn sẽ để lại hậu quả ở cả nam lẫn nữ kể từ khi phát sinh lần quan hệ đầu tiên. Cả hai giới đều có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như nhau, gồm viêm sinh dục do Chlamydia trachomatis, lậu cầu, giang mai, sùi mào gà, HIV, HPV, HSV... Nữ giới có thể mang thai ngoài ý muốn.

Vì thế, chuyên gia sản phụ khoa khuyên rằng, bạn gái lần đầu được trải nghiệm cảm giác "yêu" phải luôn tỉnh táo để tránh mắc bệnh truyền nhiễm, mang thai ngoài ý muốn.

"Phụ nữ, đặc biệt những bé gái tuổi dậy thì có suy nghĩ lần đầu quan hệ tình dục không thể mang thai. Đây là suy nghĩ sai lầm, sự thật nếu chúng ta quan hệ tình dục mà không có bất kỳ biện pháp tránh thai an toàn nào thì luôn có khả năng thụ thai kể cả quan hệ lần đầu", bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi khẳng định.

Cấy que tránh thai là một biện pháp tránh thai khá hiệu quả. Ảnh: Shutterstock

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, những cặp quan hệ lần đầu thường tuân theo cảm xúc tự nhiên mà thiếu sự bảo vệ bởi các biện pháp tránh thai an toàn. Do đó, thuốc tránh thai khẩn cấp là giải pháp cho một số tình huống có nhiều khả năng thụ thai. Tuy nhiên, chúng ta cần ý thức việc không nên lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên sử dụng cho người lâu lâu mới quan hệ một lần mà không thể sử dụng các biện pháp như viên thuốc tránh thai kết hợp, không có sẵn bao cao su, không có đặt dụng cụ tử cung... Nhóm thứ hai là những phụ nữ bị cưỡng hiếp nên dùng thuốc để ngừa chuyện có thai. Nhóm thứ ba là nhóm gặp tai nạn, ví dụ như sử dụng bao cao su bị rách, tuột bao cao su, hoặc một số chị em uống thuốc tránh thai bị quên quá nhiều ngày. Ví dụ như quên từ 3 ngày trở lên đối với viên tránh thai kết hợp, hoặc là quên 2 viên trở lên đối với loại chỉ có progestin.

Bác sĩ Mỹ Nhi cho biết, chị em chỉ nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp tối đa 2 viên một tháng, nếu sử dụng nhiều hơn có thể dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt, gây ra những xáo trộn, kinh nguyệt có thể kéo dài. Khi xảy ra rối loạn kinh nguyệt, một số phụ nữ bắt đầu uống các thuốc chữa kinh nguyệt khác, có thể gây rối loạn kinh nguyệt nhiều hơn.

"Đối với thuốc tránh thai khẩn cấp, khi uống, chúng ta có thể gặp tình trạng nôn mửa hoặc căng vú, mệt mỏi... Nếu trong 2 giờ đầu sau khi uống thuốc, nếu có nôn mửa thì buộc phải uống trở lại vì thuốc chưa kịp phát huy tác dụng để ngăn chặn được việc rụng trứng, thụ thai", bác sĩ Mỹ Nhi lưu ý.

Thuốc tránh thai khẩn cấp nên uống càng sớm càng tốt trong vòng 12 giờ đầu tiên sau khi quan hệ tình dục thì mới đạt hiệu quả tránh thai cao. Nếu uống sau 48-72h sau khi quan hệ thì hiệu quả gần như giảm thấp dưới 50%.

Để bảo vệ sức khỏe và cơ quan sinh sản, chị em cần lưu ý nếu không thể sử dụng các phương án tránh thai khác (bao cao su, dụng cụ tử cung, cấy que ngừa thai...) lúc đó mới nghĩ đến biện pháp sử dụng tránh thai khẩn cấp.

Phúc Thịnh