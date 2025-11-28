Tắc hẹp mạch máu đa cơ quan, nhồi máu cơ tim

Hải PhòngÔng Thêm, 71 tuổi, bị xơ vữa động mạch toàn thân gây tắc hẹp mạch máu ở tim, não, thận, cấp cứu do nhồi máu cơ tim.

Ông Thêm mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường type 2 và u lympho tế bào B, đột quỵ não ba năm trước. Lần này ông vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu do tức nặng vùng ngực trái từng cơn kèm theo khó thở tăng dần. Bác sĩ Nguyễn Xuân Duy, khoa Tim mạch, chẩn đoán ông Thêm bị nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên, men tim (troponin) tăng cao. Chức năng bơm máu (EF) chỉ còn khoảng 48%, trong khi người khỏe mạnh thường trên 55%, một số vùng cơ tim giảm vận động, tim co bóp yếu, nguyên nhân là do tổn thương động mạch vành.

Theo bác sĩ Duy, mạch máu của ông Thêm bị tổn thương đa mạch, từ mạch não, tim, thận đến mạch chi dưới hai bên; động mạch cảnh trái tắc hoàn toàn, bên phải hẹp 40%; động mạch thận trái hẹp gần 60%. Ở chi dưới, các động mạch chính (động mạch đùi nông, động mạch chày trước, động mạch đùi chung) bị tắc hoặc hẹp nặng kèm xơ vữa và huyết khối. Tình trạng này khiến máu xuống chân hạn chế, gây đau hai chân khi đi lại.

Các bác sĩ tái thông mạch vành bệnh nhân trước để xử lý tình trạng nhồi máu cơ tim. Bác sĩ Duy cho hay ca can thiệp rất khó khăn vì mạch máu bệnh nhân vôi hóa và lòng mạch hẹp lan tỏa, tăng nguy cơ tổn thương thành mạch. Êkíp đã thành công đặt hai stent cho động mạch vành phải - nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim, dòng máu được khơi thông giúp người bệnh thoát nguy kịch.

Êkíp can thiệp tái thông mạch cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi bệnh nhân ổn định, bác sĩ xử trí tổn thương ở động mạch vành trái (bao gồm động mạch liên thất trước, động mạch mũ) và động mạch chi dưới để cải thiện lưu thông máu đến chi. Ông Thêm hết đau ngực và khó thở, huyết áp cũng như nhịp tim được kiểm soát tốt, có thể đi lại bình thường.

Theo bác sĩ Duy, các bệnh nền của ông Thêm đều góp phần thúc đẩy xơ vữa mạch máu tiến triển nhanh. Tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường trực tiếp tổn thương thành mạch, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa. Sau khi xuất viện, ông Thêm cần tuân thủ các hướng dẫn điều trị nội khoa, dùng thuốc đúng liều, ăn uống hợp lý, vận động phù hợp, không hút thuốc, tái khám định kỳ.



Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi