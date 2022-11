Tác động của caffeine đến não trẻ

Trẻ em sử dụng caffeine sớm có thể làm chậm sự phát triển của não bộ, ảnh hưởng đến chức năng não.

Trẻ em tiêu thụ caffeine ngày càng nhiều, bởi hợp chất này không chỉ có trong cà phê mà còn phổ biến trong nước có ga, nước tăng lực, trà... Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, 73% trẻ em ở nước này từng sử dụng một số dạng của caffeine từ khi 2 tuổi.

Trong nghiên cứu "Đánh giá sự an toàn toàn diện của caffein" do các nhà khoa học Mỹ thực hiện kết luận trẻ em sử dụng caffeine liều lượng cao có thể bị co giật, ngừng tim dẫn đến tử vong. Caffeine cũng có thể làm giảm cảm giác thèm ăn, khiến trẻ nhỏ khó cảm thấy đói, bỏ qua các bữa ăn chính.

Trẻ em có khối lượng cơ thể nhẹ, hệ tiêu hóa và hệ thống cơ thể chưa thành thạo trong việc xử lý chất lạ như caffeine. Rủi ro lớn nhất mà bé có thể gặp phải khi tiêu thụ thức uống này là các ảnh hưởng đến chức năng não.

Tuổi mới lớn là khoảng thời gian quan trọng để trẻ phát triển trí não. Bộ não có nhiều quá trình xây dựng, kết nối thần kinh nhất trong những năm này. Những kết nối này tiếp tục phát triển cho đến năm trẻ hơn 20 tuổi. Trong giai đoạn này, sử dụng caffeine có thể khiến quá trình kết nối thần kinh kém hiệu quả, ngăn cản hình thành kết các kết nối dẫn đến não bộ chậm phát triển.

Caffeine kích hoạt mạch khoái cảm trong hệ thống khen thưởng của não. Nó cung cấp cho não lượng dopamine (hormone hạnh phúc) dẫn đến hiện tượng nghiện caffeine. Các chuyên gia cho rằng, tác dụng của caffeine đối với trung tâm khen thưởng có thể ảnh hưởng đến sở thích ăn uống của trẻ khi lớn lên, theo Very Well Health.

Bên cạnh tác động tiêu cực đến não, caffeine còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh sức khỏe khác của trẻ:

Ngủ: Caffeine gây ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Trẻ dễ mất ngủ, trằn trọc khi ngủ hơn. Thiếu ngủ ảnh hưởng đến việc học hành, sức khỏe tâm thần, sức khỏe thể chất của trẻ.

Xương: Caffeine cũng khiến cơ thể mất canxi. Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến mất xương theo thời gian. Uống nước có ga, trà, nước tăng lực thay vì sữa cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương ở trẻ.

Trái tim: Caffeine làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như vấn đề về tim. Nó cũng có thể tương tác với một số loại thuốc hoặc chất bổ sung.

Hiệp hội Nhi khoa Mỹ khuyến cáo, cha mẹ chỉ nên cho con tiếp xúc với caffeine sau 12 tuổi, mức tiêu thụ caffeine đảm bảo không quá 100 miligam mỗi ngày.

Anh Chi (Theo Very Well Health)