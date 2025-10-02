Suy thận do tăng huyết áp

TP HCMChị Hằng, 44 tuổi, bị tăng huyết áp thai kỳ 8 năm trước nhưng không theo dõi sau sinh, nay biến chứng gây tổn thương mắt, suy thận.

Suốt thời gian qua sức khỏe chị Hằng ổn định nên không kiểm tra huyết áp. Gần đây, chị đau đầu, xây xẩm, người xanh xao, uống thuốc giảm đau không bớt, huyết áp tăng cao 190/110 mmHg nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra.

BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết bệnh nhân nhập viện trong cơn tăng huyết áp không kiểm soát, xét nghiệm máu ghi nhận suy thận mạn giai đoạn 4, thiếu máu liên quan đến bệnh thận, bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp độ hai. Điều này là do chị Hằng bị bệnh lý huyết áp thời gian dài mà không điều trị đúng cách dẫn tới biến chứng về mắt và thận. Ngoài ra, có thể chị bị suy thận mạn từ lâu, khi tăng huyết áp khiến tình trạng suy thận tiến triển nhanh sang giai đoạn nặng, bỏ qua "thời điểm vàng" điều trị.

Bác sĩ Bình đánh giá bệnh nhân suy thận độ 4 nhưng tay chân không phù, không tăng kali máu, tiểu được nên chưa cần chạy thận. Bác sĩ lên phác đồ điều trị bảo tồn với thuốc kiểm soát huyết áp và rối loạn mỡ máu, lợi tiểu. Sau hai ngày điều trị, huyết áp còn 120/80 mmHg, chị hết đau đầu, chóng mặt, xuất viện tiếp tục uống thuốc và tái khám theo lịch hẹn.

Bác sĩ Bình căn dặn bệnh nhân theo dõi huyết áp thường xuyên để ngăn biến chứng. Ảnh: Hạ Vũ

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích hệ mạch máu trong cơ thể giống như ống dẫn, đưa máu đến các cơ quan. Hệ thống ống dẫn này nếu chịu một áp lực cao lâu ngày sẽ bị phình giãn (thành ống yếu đi, dễ rách hay vỡ) hoặc cứng lại làm mất tính đàn hồi mềm mại, hoặc lớp bên trong (nội mạc) bị tổn thương và tích tụ các mảng xơ vữa gây hẹp, tắc. Tất cả mạch máu lớn và mạch máu nhỏ trong cơ thể đều bị ảnh hưởng nếu tăng huyết áp không được kiểm soát.

Tăng huyết áp thai kỳ xảy ra ở phụ nữ mang thai sau tuần 20 của thai kỳ, thường tự hết trong vòng 6 tuần sau sinh. Tình trạng tiềm ẩn nguy cơ tăng huyết áp mạn tính sau này.

Khi tăng huyết áp, nhiều bệnh nhân tự ý bỏ thuốc điều trị hoặc không tái khám vì thấy sức khỏe ổn định và không có triệu chứng bất thường. Đến khi có biến chứng, di chứng hoặc tử vong, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân là do tăng huyết áp.

Nếu đã được chẩn đoán mắc bệnh, người bệnh cần uống thuốc đều đặn, theo dõi mức huyết áp khi điều trị. Mức huyết áp mục tiêu thông thường là ≤ 130/80 mmHg, trừ một số trường hợp đặc biệt có mức mục tiêu khác sẽ được bác sĩ thông báo. Người bệnh nên thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng gồm tổng phân tích nước tiểu, tỷ lệ microalbumin/creatinin niệu, đo điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm chức năng thận, đường máu, cholesterol máu, chụp võng mạc, siêu âm động mạch cảnh và đo ABI tối thiểu mỗi năm/lần. Duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh như tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, ăn uống hợp lý, giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi