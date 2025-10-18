Suy giáp có gây trầm cảm?

Em tôi bị suy giáp, gần đây tâm lý có phần bất ổn, hay buồn bã, lo lắng, có phải do bệnh suy giáp? (Mỹ Hà, Cần Thơ)

Trả lời:

Rối loạn tuyến giáp nguyên phát gồm suy giáp và cường giáp. Suy giáp có thể ảnh hưởng đến ở mọi lứa tuổi, nếu không phát hiện và điều trị sớm sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm, trong đó có biến chứng thần kinh.

Rối loạn chức năng tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần, bao gồm cảm xúc và nhận thức. Người bệnh rối loạn tuyến giáp thường có các triệu chứng trầm cảm, rối loạn chức năng nhận thức, thờ ơ, chậm vận động tâm thần hơn và ngược lại, trầm cảm có thể đi kèm với nhiều bất thường tuyến giáp tiềm ẩn.

Suy giảm chức năng tuyến giáp (suy giáp) gây trầm cảm do hormone tuyến giáp tác động đến dẫn truyền thần kinh và hoạt động của các vùng não như hồi hải mã. Khi tuyến giáp hoạt động kém, hormone tuyến giáp giảm, làm chậm các chức năng này, dẫn đến sương mù não và các vấn đề về tâm trạng. Tình trạng này làm chậm các hoạt động của não, gây ra các triệu chứng như tâm trạng thấp, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, trí nhớ suy giảm.

Bác sĩ Duy tư vấn cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suy giáp nặng có thể dẫn đến trầm cảm, nhưng ngay cả trường hợp mất cân bằng tuyến giáp ở mức độ nhẹ hơn cũng có thể gây ra các vấn đề về tâm thần.

Dấu hiệu trầm cảm và suy giáp có nhiều điểm giống nhau như mệt mỏi, khó tập trung, giảm ham muốn tình dục, tăng cân. Nếu các triệu chứng trầm cảm đi kèm với táo bón, tóc khô, rụng tóc, khàn tiếng, cơ bắp cứng và luôn cảm thấy lạnh thì nhiều khả năng chứng trầm cảm của em bạn có liên quan đến suy giáp. Bạn nên đưa em đi khám để kiểm tra sức khỏe tinh thần cũng như suy giáp. Bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm và chẩn đoán chính xác.

BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM