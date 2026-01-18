Suy giảm sinh lý nữ do căng thẳng hay rối loạn nội tiết?

Mấy tháng nay tôi bị stress kéo dài, vùng kín khô, ảnh hưởng đời sống vợ chồng. Nguyên nhân do căng thẳng hay suy giảm nội tiết? (Minh Ánh, 38 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Ở tuổi 38 tuổi, phụ nữ chưa đến giai đoạn tiền mãn kinh hay mãn kinh. Tuy nhiên, tình trạng căng thẳng có thể tác động trực tiếp đến trục thần kinh - nội tiết - sinh dục của cơ thể. Trục này gồm vùng hạ đồi và tuyến yên ở não, có mối liên hệ chặt chẽ với buồng trứng. Khi stress kéo dài, các tín hiệu căng thẳng từ não có thể ức chế hoạt động của vùng hạ đồi, tuyến yên làm cho buồng trứng giảm tiết estrogen, giảm chất nhầy âm đạo, gây khô rát, đau khi quan hệ. Nếu thiếu estrogen kéo dài khiến quan hệ tình dục khó hòa hợp.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi tư vấn tình trạng suy giảm nội tiết ở phụ nữ tuổi trung niên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bên cạnh yếu tố stress, ở một số phụ nữ, trục thần kinh - nội tiết có thể suy giảm hoạt động sớm hơn độ tuổi trung bình. Dù chưa đến giai đoạn mãn kinh, lượng estrogen giảm. Khi đó, ngoài khô rát âm đạo, phụ nữ dễ bị tiểu buốt, tiểu rắt, nhiễm trùng tiểu. Nhiều trường hợp phải dùng kháng sinh nhiều lần nhưng không cải thiện triệt để.

Bạn nên đến bác sĩ sản phụ khoa khám để xác định nguyên nhân cụ thể, tư vấn hướng điều trị phù hợp. Việc can thiệp kịp thời, bao gồm điều chỉnh lối sống, giảm stress, tư vấn tâm lý và hỗ trợ nội tiết khi cần thiết giúp cải thiện tình trạng này.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM