Suy đa cơ quan sau nhiều năm hở van hai lá

TP HCMSau 4 năm từ chối phẫu thuật thay van tim, bà Tân, 66 tuổi, loạn nhịp tim, suy tim, thận và gan.

Khi phát hiện hở van hai lá, bà chỉ điều trị nội khoa song một thời gian sau cơ thể có dấu hiệu kém đáp ứng, hụt hơi. Hai tháng nay, bà khó thở nhiều, mệt mỏi, chướng bụng, phù hai chân, đi lại khó khăn.

BS.CKI Phạm Phong Luân, khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán bà bị suy tim, chức năng co bóp cơ tim (EF) còn 40% (bình thường trên 50%), rung nhĩ, giãn thất trái, suy gan, suy thận giai đoạn 3B, hở van hai lá do đứt dây chằng. Bình thường van tim được cố định bởi các dây chằng, cột cơ. Nếu vì nguyên nhân nào đó khiến dây chằng bị đứt sẽ dẫn đến hở van.

Suy tim khiến tim không bơm đủ máu đến các cơ quan khác trong cơ thể, trong đó có gan và thận. Thận không nhận đủ máu, chất dinh dưỡng sẽ bị suy giảm chức năng lọc máu. Đồng thời, lượng máu bị ứ đọng tại các tĩnh mạch ngoại biên, đặc biệt là gan, dẫn đến tổn thương tế bào gan, xơ gan, rối loạn chức năng gan.

Bác sĩ phẫu thuật thay van tim cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS Trần Thúc Khang, Phó khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá bệnh nhân giãn lớn buồng tim trái kèm suy thận, suy gan, áp lực động mạch phổi tăng cao, thể trạng kém... có nguy cơ tụt huyết áp, ngưng tim trên bàn mổ. Nguy cơ này cao khi buộc phải làm liệt tim người bệnh, chạy máy tim phổi nhân tạo trong lúc mổ. Tuy nhiên, đây là phương án tối ưu để thay van hai lá hư hỏng nặng.

Van hai lá bệnh nhân bị đứt gần hết các dây chằng, lá van co rút, bác sĩ quyết định thay van hai lá cơ học. Van ba lá bị hở nặng cũng được sửa chữa. Bác sĩ thao tác chính xác, thời gian ngừng tuần hoàn cho thì chính của cuộc mổ (làm liệt tim) chưa đầy 60 phút, nhờ đó không có biến chứng.

Sau 5 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân rời phòng Hồi sức tích cực và chống độc (ICU) với chức năng co bóp tim cải thiện lên 45%, chức năng thận trở về gần như bình thường.

Bác sĩ Khang cho biết người bị hở van hai lá nhẹ chỉ cần theo dõi, siêu âm định kỳ mỗi năm. Hở van hai lá trung bình trở lên cần tìm nguyên nhân để điều trị triệt để, phòng ngừa bệnh tiến triển. Những trường hợp hở van hai lá nặng, triệu chứng (khó thở, mệt mỏi, tim đập nhanh), giãn lớn buồng tim, chức năng tim giảm... cần phẫu thuật sửa hoặc thay van tim. Người có yếu tố nguy cơ như trên 60 tuổi, có tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc thiếu máu cục bộ cơ tim, mắc bệnh lý cơ tim giãn nở, cơ tim phì đại, tiền sử gia đình bị bệnh tim mạch... nên tầm soát định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi