Sụn sườn bé trai lõm 5 cm

TP HCMAn, 14 tuổi, lõm ngực độ 4, sụn sườn lõm sâu 5 cm khiến chức năng phổi và tim suy giảm.

Bé An vào viện khám với mức độ lõm trên 3.25 được xem là nặng, khiến tim và phổi không đủ không gian hoạt động nên bé thường hụt hơi, không thể chơi thể thao. Để tránh ảnh hưởng việc học và thuận lợi chăm sóc bé, gia đình chờ đến hè mới phẫu thuật.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, và êkíp mổ tạo một đường hầm đi ngang qua lồng ngực, đưa hai thanh kim loại vào nâng đỡ phần xương ức bị lõm lên giúp lồng ngực trở lại bình thường, nhờ đó cải thiện chức năng hô hấp, giảm áp lực lên tim, phổi. Bé An được chăm sóc hậu phẫu một tuần, sức khỏe hồi phục, mới xuất viện.

Tái khám sau một tháng, chức năng tim phổi tốt, bé không còn hụt hơi, cơ thể đáp ứng dinh dưỡng tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Trọng (giữa) phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Đình Lâm

Theo bác sĩ Trọng, lõm ngực là dị tật bẩm sinh ở lồng ngực khiến xương ức và các sụn sườn bị lõm vào bên trong, tạo thành một hố sâu ở giữa ngực. Bệnh thường gặp ở bé trai nhiều hơn bé gái. Yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh như sự phát triển bất thường của sụn sườn, hội chứng rối loạn mô liên kết như Marfan, Ehlers-Danlos...

Mức độ lõm và triệu chứng có thể khác nhau tùy vào tình trạng bệnh. Về hình thể, biểu hiện là một vùng lõm rõ rệt ở giữa ngực, hai vai thường có xu hướng gù về phía trước, bụng dưới nhô ra. Trường hợp trung bình đến nặng gây khó thở, đặc biệt khi gắng sức, giảm sức bền, đau ngực, tim đập nhanh, hồi hộp, mệt mỏi. Trẻ bị lõm ngực nên được phẫu thuật trước 12 tuổi, lúc này xương mềm mại, dễ điều chỉnh hình dáng.

Dịp hè, lượng trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị tăng cao so với bình thường, chủ yếu can thiệp các bệnh lý không nguy hiểm như can thiệp hẹp bao quy đầu, thoát vị bẹn, tràn dịch màng tinh hoàn, tinh hoàn ẩn, vùi dương vật, lỗ tiểu thấp, kén giáp lưỡi, dư ngón, bệnh lý u lành phần mềm... do trẻ không phải đi học nên người nhà có điều kiện chăm sóc.

Theo bác sĩ Trọng, mỗi khuyết tật ở trẻ sẽ có những thời điểm điều trị lý tưởng. Tùy vào loại khuyết tật, mức độ, nguyên nhân và độ tuổi, các bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất để tối ưu hiệu quả, rút ngắn thời gian nằm viện, khả năng vận động và tâm lý của trẻ phát triển bình thường.

Nhiều trường hợp trẻ bị khuyết tật nhưng chưa được phát hiện. Phụ huynh nên chú trọng cho trẻ đi khám sức khỏe tổng quát giúp chẩn đoán, chủ động thời điểm và phương pháp điều trị sớm, bác sĩ Trọng khuyến cáo.

Hoài Thương

*Tên bệnh nhi đã được thay đổi