Stress có gây vô sinh không?

Vợ chồng tôi kết hôn gần một năm chưa có thai. Tôi hay căng thẳng do áp lực công việc. Đây có phải là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không? (Hải Danh, Hải Dương)

Trả lời:

Căng thẳng, lo lắng không phải là bệnh nhưng có thể gây suy giảm hoạt động của não bộ dẫn đến suy nhược cả cơ thể và ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản.

Ở nữ giới, căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến rối loạn nội tiết tố nữ, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng, giảm khả năng thụ thai tự nhiên. Nhiều người bị stress có xu hướng nạp nhiều thực phẩm, nhất là thức ăn nhanh, dẫn đến thừa cân, béo phì. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) - nguyên nhân phổ biến dẫn đến vô sinh hiếm muộn ở nữ giới.

Ở nam giới, stress có thể gây rối loạn nội tiết tố nam, giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng nguy cơ dị dạng và bất thường DNA, giảm ham muốn tình dục, từ đó giảm tỷ lệ thụ thai. Với vợ chồng đang điều trị hỗ trợ sinh sản, tâm lý căng thẳng quá mức cũng có thể giảm tỷ lệ đậu thai, tăng nguy cơ phát triển các biến chứng thai kỳ như thai sinh hóa, sảy thai hoặc sinh non.

Nhiều yếu tố khác cũng có thể tác động đến khả năng sinh sản gây vô sinh như tuổi tác, bệnh lý, di truyền. Vợ chồng bạn sau kết hôn một năm không có thai nên đi khám toàn diện và điều trị sớm để tăng tỷ lệ thành công, cải thiện tâm lý và tiết kiệm chi phí.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh), tùy tình trạng, người bệnh được điều trị bằng phương pháp phù hợp như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trường hợp cùng lúc mắc nhiều bệnh lý, các bác sĩ hội chẩn và phối hợp liên chuyên khoa giúp điều trị toàn diện.

Vợ chồng bạn cũng nên áp dụng các biện pháp giảm căng thẳng như vận động nhẹ nhàng (đi bộ, tập thể dục, yoga), thiền, ăn uống cân bằng và đủ chất, ngủ đủ giấc, tránh sử dụng các chất kích thích. Cả hai nên sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để dành thời gian gần gũi, cải thiện tâm lý và tình cảm.

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM