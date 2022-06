Sốt cùng với đau đầu cảnh báo bệnh lý gì?

Viêm màng não, viêm não, áp xe não hay viêm xoang đều khiến người bệnh bị sốt và cảm thấy đau đầu.

Đau đầu là hiện tượng phổ biến và thường không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu cơn đau đầu kèm theo sốt có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng hoặc là triệu chứng cảnh báo nguy cơ mắc một đợt nhiễm virus cần được điều trị dứt điểm.

Viêm màng não

Viêm màng não là tình trạng viêm màng bảo vệ xung quanh não và tủy sống. Viêm màng não thường do virus hoặc vi khuẩn gây ra nhưng nó cũng có thể do một số loại thuốc. Mặc dù bất kỳ loại viêm màng não nào cũng có thể gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng viêm màng não do virus có xu hướng ít nghiêm trọng hơn so với viêm màng não do vi khuẩn. Trong một số trường hợp, viêm màng não do vi khuẩn có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí tử vong.

Các triệu chứng của viêm màng não có thể bao gồm đau đầu dữ dội, sốt cao và cứng cổ. Ngoài ra, viêm màng não còn có các triệu chứng khác như buồn nôn, phát ban, co giật, đau khớp.

Viêm não

Viêm não là một bệnh nhiễm trùng của hệ thần kinh trung ương. Viêm não có thể do virus, vi khuẩn hoặc nấm gây ra. Bệnh viêm não tương tự như bệnh viêm màng não, điểm khác biệt chính của hai bệnh này là viêm não khiến người bệnh có những bất thường về chức năng não.

Viêm não là một căn bệnh nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, cần được thăm khám và điều trị kịp thời. Khoảng 10% các trường hợp viêm não dẫn đến tử vong. Cũng như viêm màng não, viêm não có các triệu chứng như đau đầu, sốt, yếu cơ, đau khớp và buồn nôn. Viêm não cũng gây ra các triệu chứng với chức năng não, bao gồm hoang mang, thay đổi hành vi, nhạy cảm ánh sáng, khó nói, co giật, mất ý thức.

Việc điều trị viêm não phụ thuộc vào triệu chứng và loại viêm não mà người đó mắc phải. Nếu bệnh nhân mắc viêm não do vi khuẩn, bác sĩ thường sẽ kê kháng sinh, còn trong các trường hợp nhiễm siêu vi, bệnh nhân thường được kê thuốc kháng virus.

Cảm lạnh, cúm

Cả cảm lạnh và cúm đều gây ra sốt và đau đầu. Hai bệnh lý này đều do virus lây lan và dễ dàng lây từ người sang người. Cảm cúm thường gây ra các triệu chứng nhẹ nhưng trong một số trường hợp, nó có thể nghiêm trọng đến mức đe dọa tính mạng, đặc biệt là đối với những người trên 65 tuổi, những người mắc bệnh mạn tính và trẻ sơ sinh.

Ngoài triệu chứng sốt và đau đầu, cảm cúm còn gây ra ớn lạnh, ho, ngạt, chảy nước mũi, đau cơ, mệt mỏi, hắc xì, chảy nước mũi, viêm họng... Thông thường, bác sĩ sẽ đề nghị người bị cảm lạnh, cảm cúm nghỉ ngơi, uống nhiều nước, chất lỏng đồng thời uống thuốc để giảm đau đầu, hạ sốt.

Áp xe não

Áp xe não là tình trạng hiếm gặp, nhưng nó có khả năng đe dọa tính mạng khi các chất lỏng bị nhiễm trùng tích tụ trong não. Đau đầu do áp xe não xảy ra do áp lực nội sọ tăng cao. Triệu chứng của áp xe não có thể giống như viêm màng não hoặc viêm não. Ngoài sốt và nhức đầu, các triệu chứng bao gồm ớn lạnh, cứng cổ, lý lẫn khó tập trung, yếu đổi, mất chức năng cơ, co giật và thay đổi tầm nhìn.

Viêm xoang

Nhiễm trùng xoang (viêm xoang) là tình trạng sưng hoặc viêm lớp niêm mạc trong xoang. Xoang tạo ra chất nhầy mỏng thoát ra khỏi mũi, khi bị tắc vi khuẩn có thể phát triển và gây nhiễm trùng. Người bị nhiễm trùng xoang do vi khuẩn có thể bị sốt và đau đầu. Ngoài ra, viêm xoang còn khiến người bệnh đau và sưng mặt, đau tai, đau răng thậm chí chảy dịch mũi đặc.

Lupus

Lupus là bệnh tự miễn dịch, có nghĩa là hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào khỏe mạnh gây sưng và đau khắp cơ thể. Các triệu chứng của lupus có thể dễ bùng phát và nghiêm trọng khó dự báo trước. Người bị lupus khi bùng phát bệnh thường bị đau đầu, trong đó chứng đau nửa đầu phổ biến hơn. Kèm theo đau đầu là những cơn sốt nhẹ xuất hiện mỗi lần tái phát. Các triệu chứng khác của lupus bao gồm cứng khớp, mệt mỏi, nhạy cảm với ánh sáng, đau ngực khi hít thở sâu, rụng tóc...

Viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp (RA) gây đau, cứng và sưng ở các khớp. Trong một số trường hợp, nó có thể gây sốt và đau đầu, các cơn đau ảnh hưởng nhiều nhất ở phần cột sống cổ.

Nếu bạn bị sốt và đau đầu trong trường hợp đau đầu dữ dội, đau đầu không biến mất khi dùng thuốc, sốt trên 38 độ, nhức đầu và sốt xảy ra thường xuyên hoặc đau đầu và sốt kèm theo các triệu chứng như phát ban, nôn mửa, ngất xỉu, thay đổi tầm nhìn, mất chức năng cơ, khói nói hoặc cử động, co giật... có thể bạn đang mắc phải một bệnh lý nào đó. Bạn cần tìm đến bác sĩ để được đánh giá mức độ sức khỏe càng sớm càng tốt.

