Sỏi to 'bằng nắm tay' trong bàng quang người đàn ông

TP HCMÔng Ngọc, 69 tuổi, có sỏi bàng quang 10 năm không điều trị, nay sỏi to bằng nắm tay, cứng như đá gây bí tiểu.

Ông Ngọc đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị phình động mạch chủ bụng và tắc mạch đùi hai bên. Trong quá trình điều trị, chụp X-quang phát hiện một khối sỏi bàng quang rất lớn, kích thước 75x70x50 mm, chèn ép niệu đạo và thành bàng quang.

Ông Ngọc cho biết đã được chẩn đoán sỏi bàng quang 10 năm trước nhưng không phẫu thuật, chỉ uống thuốc. Một năm qua ông liên tục bị bí tiểu, tiểu buốt và ngắt quãng, nước tiểu đục, sẫm màu, có mùi hôi và đôi khi lẫn máu... kèm những cơn đau âm ỉ vùng bụng dưới.

BS.CKI Phạm Thế Anh, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, nhận định khối sỏi lớn và cứng chắc nên phẫu thuật tán sỏi không giải quyết triệt để, việc tán sỏi kích thước quá lớn có thể giải phóng vi khuẩn vào máu gây sốc nhiễm khuẩn. Êkíp quyết định mổ mở để lấy toàn bộ khối sỏi ra khỏi bàng quang người bệnh nhanh chóng và an toàn nhất.

Bác sĩ Thế Anh (giữa) cùng êkíp phẫu thuật lấy sỏi bàng quang cho ông Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phương pháp mổ mở gây áp lực lớn cho êkíp bởi ông Ngọc mắc bệnh huyết áp cao, tiểu đường, từng đặt hai stent mạch vành và vừa đặt stent graft động mạch chủ bụng. Các bác sĩ phải thao tác khéo léo để không chạm vào hệ thống cầu nối động mạch đùi mới được bác sĩ Ngoại Lồng ngực - Mạch máu thiết lập. "Một sơ suất nhỏ làm tổn thương cầu nối có thể khiến toàn bộ công sức phẫu thuật trước đó trở nên vô nghĩa, đưa người bệnh vào tình huống nguy hiểm", bác sĩ Thế Anh nói.

Êkíp cẩn thận mở bụng dưới một đường vừa đủ để lấy khối sỏi, tránh tổn thương phúc mạc, nhấc khối sỏi ra khỏi bàng quang mà không làm rách thêm niêm mạc bàng quang hoặc gây chảy máu ồ ạt từ các mạch máu vùng đáy chậu. Cuối cùng, bác sĩ khâu phục hồi các lớp mô, đảm bảo vết mổ kín khít để ngăn rò rỉ nước tiểu gây nhiễm trùng hậu phẫu.

Sau hai giờ phẫu thuật - thời gian dài gấp rưỡi so với bình thường vì kích thước sỏi lớn, khối sỏi được lấy trọn cứng như đá cuội, to bằng nắm tay người trưởng thành.

Bác sĩ cũng lấy mẫu mô bàng quang để xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả giải phẫu cho thấy ông Ngọc bị ung thư biểu mô tế bào vảy xâm nhập, di chứng do sỏi tồn tại lâu năm gây ra. Sau mổ, ông Ngọc không còn đau bụng, tiếp tục được theo dõi hậu phẫu, đủ điều kiện sức khỏe để điều trị ung thư giai đoạn tiếp theo.

Khối sỏi to bằng nắm tay được lấy ra khỏi bàng quang người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sỏi bàng quang tích tụ lâu ngày không chỉ gây đau đớn, nhiễm khuẩn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư do kích ứng mạn tính của khối sỏi lên niêm mạc bàng quang. Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện sỏi, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được tư vấn phương pháp điều trị sớm, ít xâm lấn như tán sỏi ngoài cơ thể, nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser hoặc tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ... giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng. Việc trì hoãn điều trị khiến sỏi phát triển lớn, người bệnh phải đối mặt những cuộc đại phẫu phức tạp hơn.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi