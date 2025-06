Tán sỏi nội soi bằng laser có đau không?

Tôi có sỏi thận kích thước 1,5 cm, nếu tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser có đau không, thời gian bao lâu và cần nằm viện mấy ngày? (Minh Hoàng, 38 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser là phương pháp tiên tiến nhằm loại bỏ sỏi đường tiết niệu khỏi cơ thể. Bác sĩ sử dụng một ống nội soi nhỏ đưa ngược dòng từ niệu đạo qua bàng quang, hướng lên niệu quản để tiếp cận trực tiếp viên sỏi. Khi laser đã định vị được sỏi sẽ phá vỡ sỏi thành những mảnh nhỏ li ti để bác sĩ bơm rửa hoặc gắp ra ngoài. Thủ thuật này thường được thực hiện với ống nội soi cứng hoặc mềm, tùy vào vị trí và kích thước của sỏi. Thời gian thực hiện trung bình khoảng 50 phút và người bệnh nằm viện thường khoảng 2-3 ngày.

So với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser ít gây đau đớn, người bệnh được gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống trong suốt quá trình thực hiện.

Sau khi tán sỏi, một số người có thể đau nhẹ hoặc khó chịu ở vùng bụng dưới hoặc hông. Đây là cảm giác thường gặp do ống soi kích thích hoặc quá trình sỏi vỡ và di chuyển. Cơn đau thường ở mức độ nhẹ đến trung bình, có thể kiểm soát tốt nhờ thuốc giảm đau do bác sĩ kê đơn. Vài ngày đầu sau thủ thuật, người bệnh có thể tiểu buốt, tiểu rắt hoặc có máu trong nước tiểu do niệu đạo và bàng quang bị kích thích, thường sẽ tự giảm dần.

Bác sĩ Tân tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ đặt một ống thông nhỏ (stent JJ) để giữ niệu quản luôn giãn nhẹ. Các mảnh sỏi còn sót lại dễ dàng thoát ra ngoài, giúp đường niệu quản giảm sưng nề và hạn chế biến chứng hẹp niệu quản sau này. Stent này có thể gây ra cảm giác khó chịu nhẹ ở bàng quang, đau khi đi tiểu hoặc vận động nhưng thường sẽ được bác sĩ rút ra sau vài ngày hoặc vài tuần.

Dù sử dụng ống cứng hay ống mềm, tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser là phương pháp điều trị sỏi tiết niệu nhẹ nhàng và hiệu quả cao. Mọi thao tác được thực hiện qua đường tự nhiên của cơ thể (niệu đạo), không cần rạch da, giúp tránh được vết mổ, giảm chảy máu và không để lại sẹo, tính thẩm mỹ cao.

Trường hợp bạn có sỏi thận 1,5 cm, có thể dùng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser. Tuy nhiên, bạn cần đến chuyên khoa tiết niệu để bác sĩ kiểm tra cụ thể hơn về vị trí, hình dạng sỏi và tình trạng sức khỏe tổng thể, từ đó bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị tối ưu. Sau điều trị, bạn cần lưu ý uống thuốc, duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tái khám để sỏi không tái phát.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Tân

Khoa Tiết niệu - Nam học

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội