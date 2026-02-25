Sỏi thận rơi xuống bàng quang nguy hiểm thế nào?

Tôi có sỏi bàng quang 19 mm, sỏi này có nguy hiểm không và nên điều trị thế nào? (Hoàng Lê, 57 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Sỏi bàng quang trong nhiều trường hợp là do sỏi từ thận theo dòng chảy nước tiểu di chuyển xuống niệu quản rồi rơi vào bàng quang.

Sỏi kích thước nhỏ có thể không nguy hiểm và tự đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên. Nhưng sỏi lớn không thể tự đào thải, lưu lại tại bàng quang, tiếp tục kết tinh khoáng chất và lắng cặn trong nước tiểu, dần tăng kích thước và trở nên rắn chắc. Chúng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tắc nghẽn dòng tiểu, nhiễm khuẩn, viêm bàng quang cấp hoặc mạn tính, bí tiểu cấp, viêm đường tiết niệu hoặc suy thận do sỏi tắc nghẽn gây áp lực ngược dòng lên thận...

Người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng như đau tức, nặng vùng bụng dưới, đau buốt bộ phận sinh dục, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu không hết, nước tiểu đục, có mùi hôi hoặc lẫn máu. Một số trường hợp, sỏi có thể di động trong bàng quang, gây cảm giác vướng hoặc đau tăng lên khi thay đổi tư thế.

Bác sĩ Trúc (trái) phẫu thuật nội soi lấy sỏi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Điều trị nội khoa chỉ áp dụng cho sỏi bàng quang kích thước nhỏ dưới 10 mm. Anh có sỏi 19 mm nên cần can thiệp điều trị ngoại khoa. Tùy kích thước, độ cứng của sỏi và thể trạng, bác sĩ có thể điều trị sỏi bằng các phương pháp như nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser ít xâm lấn, tán sỏi bằng sóng xung kích ngoài cơ thể, hoặc nếu sỏi lớn phải mổ mở để lấy sỏi. Do vậy, anh cần đến bệnh viện để được bác sĩ khám, tư vấn phương pháp điều trị phù hợp nhất. Do sỏi đã rơi xuống bàng quang, anh có thể thử đi tiểu ở tư thế ngồi thay vì đứng, giúp viên sỏi không che lấp cổ bàng quang và đi tiểu dễ hơn trong thời gian chờ can thiệp điều trị.

Anh nên uống khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày để làm loãng nước tiểu và giảm nguy cơ kết tinh canxi oxalat - loại sỏi phổ biến nhất. Tăng cường ăn rau xanh, trái cây, giảm lượng muối tiêu thụ dưới 5 g một ngày (tương đương một muỗng cà phê), hạn chế thực phẩm giàu oxalat và purin như thịt đỏ, nội tạng động vật. Vận động thể lực đều đặn, tránh thừa cân, béo phì.

Sỏi bàng quang có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nguy cơ cao hơn với nam giới trên 50 tuổi. Đặc biệt người bị phì đại tuyến tiền liệt khiến bàng quang không được làm rỗng hoàn toàn khi đi tiểu, dễ dẫn đến ứ đọng nước tiểu lâu ngày dễ hình thành sỏi. Người từng phẫu thuật bàng quang, mắc bệnh lý thần kinh ảnh hưởng đến chức năng bàng quang hoặc có tiền sử sỏi thận cũng thuộc nhóm nguy cơ. Nếu xuất hiện triệu chứng tiểu khó, tiểu ngắt quãng, tiểu đêm nhiều lần hoặc đau tức vùng bụng dưới, người bệnh cần sớm đến bệnh viện để siêu âm, xét nghiệm nước tiểu và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

ThS.BS.CKII Phạm Thanh Trúc

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM