Sốc tim sau 4 ngày sốt siêu vi

TP HCMChị Thơ, 36 tuổi, mệt mỏi, đau ngực nhiều ngày, bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim cấp tiến triển sốc tim.

4 ngày trước khi nhập viện, chị Thơ sốt, nhức mỏi người, thỉnh thoảng đau nhói vùng ngực trái trong vài phút rồi tự giảm, uống thuốc cảm không bớt. Kết quả xét nghiệm tại một cơ sở y tế cho thấy men tim tăng cao bất thường (troponin Ths 419 pg/mL) - dấu hiệu cảnh báo tổn thương cơ tim, chị được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BS.CKI Nguyễn Chấn Đông, khoa Cấp cứu, cho biết thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định trên nền sốt siêu vi, siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp giảm nhẹ, tràn dịch màng tim. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm cơ tim cấp nghi do biến chứng của sốt siêu vi. Cụ thể, men tim của chị Thơ tăng gấp đôi, NT-proBNP 6.000 pg/mL (cao hơn 48 lần giới hạn bình thường) - dấu hiệu suy tim. Ảnh MRI tim sau đó xác nhận tổn thương lan tỏa cơ tim, phân suất tống máu (EF) tức khả năng co bóp cơ tim chỉ còn 46%, dịch màng tim và màng phổi xuất hiện nhiều hơn.

Sau đó, tình trạng của chị Thơ đột ngột chuyển biến nặng, nặng ngực, khó thở, mệt rũ, huyết áp tụt. Đo điện tâm đồ ghi nhận block nhĩ thất, ngoại tâm thu thất dày, nhịp nhanh thất xuất hiện có thể dẫn đến rung thất, ngưng tim, đột tử.

ThS.BS Ngô Như Ngọc, khoa Hồi sức Ngoại Tim mạch, giải thích trong một số trường hợp, virus trong đợt sốt siêu vi ngoài tấn công đường hô hấp còn xâm nhập trực tiếp vào tế bào cơ tim. Cùng lúc hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng mạnh, phóng thích hàng loạt chất gây viêm (cytokine) làm phù nề và viêm lan tỏa cơ tim, gây rối loạn nhịp. Khi tổn thương lan rộng, tim không còn đủ khả năng bơm máu, người bệnh rơi vào sốc tim, huyết áp tụt sâu.

Người bệnh được hỗ trợ tim phổi nhân tạo (ECMO) liên tục tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định dùng thuốc chống loạn nhịp, thuốc vận mạch, lợi tiểu, bù điện giải cho người bệnh. Song tim co bóp rất kém, EF giảm còn 20% - mức báo động đỏ của suy tim cấp. Trong vài giờ, chị Thơ bị sốc tim.

Sốc tim là giai đoạn nặng nhất của suy tim cấp, tim gần như mất hoàn toàn khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể. Máu không đủ cung cấp cho não, thận, gan, mô, khiến huyết áp tụt sâu, tay chân lạnh, người bệnh có thể ngừng thở nếu không được can thiệp kịp thời.

Êkíp đặt ECMO (oxy hóa máu ngoài cơ thể) cho người bệnh. Đây là một kỹ thuật hồi sức tim phổi thường được áp dụng trong các ca ngưng tim hoặc sốc tim kháng trị. Hệ thống ECMO khởi động trong 30 phút, máu người bệnh được dẫn ra ngoài cơ thể, đảm nhận nhiệm vụ thay cho quả tim. Sau 72 giờ, men tim giảm, chỉ số EF của người bệnh cải thiện lên 40%, bác sĩ bắt đầu giảm dần hỗ trợ, rút ECMO an toàn.

Những ngày sau, chị Thơ đáp ứng điều trị tốt, hồi phục nhanh, chức năng thất trái gần bình thường, được xuất viện, tái khám theo hẹn.

Ở người trẻ khỏe mạnh, viêm cơ tim khởi phát đột ngột, dễ nhầm lẫn với cảm cúm hoặc đau ngực thoáng qua, nhưng nhanh chóng tiến triển thành sốc tim, tử vong trong 24 giờ nếu không xử trí kịp thời. Khi đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc khó thở sau đợt nhiễm siêu vi, người bệnh nên đến bệnh viện ngay.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi