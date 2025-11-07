Tắc ba mạch máu nuôi tim ở tuổi 37

TP HCMAnh Chen, 37 tuổi, bị tắc hẹp ba mạch máu nuôi tim, không thể đặt stent, bác sĩ phẫu thuật bắc cầu để cứu cơ tim tổn thương nặng.

ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang, Trưởng khoa Ngoại tim mạch, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh mạch vành xảy ra trước tuổi 45 như anh Chen được xếp vào nhóm "người trẻ", chiếm khoảng 1-2% tổng số ca bệnh mạch vành. Ở nhóm tuổi này, đau ngực dễ bị nhầm lẫn là triệu chứng của bệnh hô hấp, tiêu hóa hoặc căng cơ nên thường bị bỏ sót nếu không khám đúng chuyên khoa.

Anh Chen (quốc tịch Trung Quốc) đau ngực trái âm ỉ từ nửa tháng trước, thỉnh thoảng nhói vài giây rồi hết. Tần suất đau tăng, kèm triệu chứng mệt, khó thở, hụt hơi, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Bác sĩ Khang cho biết ở người trên 55 tuổi, đau ngực thường gợi ý bệnh mạch vành hoặc các bệnh lý tim mạch. Với những người dưới 40 tuổi như anh Chen, triệu chứng này dễ bị bỏ qua, bệnh nhân thường đi khám ở các chuyên khoa khác như hô hấp hoặc tiêu hóa....

Kết quả chụp mạch vành xác định toàn bộ ba động mạch chính nuôi tim của anh Chen tắc hẹp phức tạp. Nhánh liên thất trước bán tắc, hẹp lan tỏa nhiều đoạn, động mạch mũ và mạch vành phải hẹp trên 90%. Tình trạng này khiến cơ tim không được tưới máu đầy đủ, giảm chức năng co bóp, nguy cơ cao dẫn đến nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột tử.

Đánh giá tổn thương phức tạp, nguy cơ can thiệp cao nên êkíp quyết định mổ bắc cầu cho người bệnh thay vì đặt stent. Để giảm rủi ro, anh Chen được mổ không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (Off‐Pump).

Bác sĩ mổ bắc cầu tái thông hệ mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Luận

Trong 5 giờ, bác sĩ phẫu tích lấy hai động mạch vú trong để bắc ba cầu nối vào các nhánh mạch vành bên trái, lấy tĩnh mạch hiển làm cầu nối tái thông mạch vành phải. Ngay sau khi tái tưới máu, cơ tim hồi phục co bóp tốt, tim vẫn đập tự nhiên suốt quá trình mổ. So với phương pháp mổ truyền thống làm tim ngừng đập tạm thời, phẫu thuật bắc cầu mạch vành không tuần hoàn ngoài cơ thể mang lại nhiều ưu điểm hơn như hồi phục nhanh, giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật như nhiễm trùng, viêm phổi, mất máu, loạn nhịp tim, đột quỵ...

Anh Chen rời phòng hồi sức sau một ngày, đi lại và ăn uống bình thường, xuất viện 5 ngày sau đó.

Bác sĩ Khang cho hay nhiều người trẻ thường nghĩ bệnh mạch vành chỉ gặp ở người lớn tuổi nên chủ quan, khi có triệu chứng cũng không nghĩ đến bệnh tim mạch. Điều này khiến bệnh ít khi được phát hiện sớm, hiệu quả điều trị không cao và có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Phòng tránh bệnh mạch vành bằng cách dừng hút thuốc lá, tránh thuốc lá thụ động, tập thể dục thường xuyên, tránh căng thẳng, giảm cân nếu thừa cân béo phì, có chế độ ăn tốt cho tim mạch, điều trị tốt các bệnh lý nền. Khi xuất hiện các triệu chứng gợi ý bệnh tim như đau ngực trái, mệt khi gắng sức, khó thở, vã mồ hôi... người bệnh nên đi khám ngay.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi