Sinh con thứ hai từ phôi trữ đông một thập kỷ

Hà NộiSau 10 năm sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm, chị Thùy, 43 tuổi, không đậu thai tự nhiên nên dùng phôi trữ đông để sinh thêm con.

Vợ chồng chị Thùy lần đầu tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) năm 2016, sau hai năm vô sinh. Chị có buồng tử cung và hai vòi trứng thông, song người chồng tinh trùng yếu. Họ tạo được 6 phôi ngày 3, trong đó trữ đông 3 phôi và chuyển 3 phôi tươi còn lại vào buồng tử cung. Chị Thùy đậu thai và hạ sinh con gái ở tuần 35.

Sau đó chị Thùy mang thai tự nhiên hai lần nhưng thai ngừng phát triển sớm và chửa ngoài tử cung, buộc phải phẫu thuật cắt vòi trứng trái, khiến cơ hội làm mẹ càng giảm. Đầu năm 2025 vợ chồng chị quay lại IVF Tâm Anh khi đã ngoài 40 tuổi với mong muốn dùng phôi trữ đông để sinh con.

Các phôi này được bảo quản ở nhiệt độ cực thấp, khoảng -196°C trong môi trường nitơ lỏng. Với công nghệ thủy tinh hóa, phôi được làm lạnh siêu nhanh, nước trong tế bào không kịp kết tinh mà chuyển sang trạng thái giống thủy tinh. Ở điều kiện này, mọi hoạt động sinh học gần như "đóng băng", giúp phôi có thể lưu trữ trong nhiều năm mà không bị lão hóa.

Ba phôi ngày 3 của vợ chồng chị Thùy được rã đông và nuôi cấy tiếp lên ngày 5, thu được hai phôi chất lượng tốt. Sau khi chuẩn bị niêm mạc bằng phác đồ hormone thay thế, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 vào tử cung người bệnh nhằm giảm nguy cơ đa thai và biến chứng thai kỳ ở phụ nữ lớn tuổi. Thai kỳ diễn tiến thuận lợi, chị Thùy sinh mổ con gái nặng 3 kg.

Chị Thùy bế con gái thứ hai vừa chào đời khỏe mạnh nhờ phôi trữ đông 10 năm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thủy cho biết chất lượng trứng phụ thuộc chủ yếu vào tuổi người phụ nữ tại thời điểm chọc hút. Việc trữ đông trứng hoặc phôi khi trẻ tuổi giúp chất lượng sinh sản tốt hơn, mở ra cơ hội làm mẹ cho phụ nữ lớn tuổi hoặc từng gặp biến cố sản khoa.

Tại IVF Tâm Anh, quy trình này được thực hiện trong hệ thống phòng lab tiêu chuẩn ISO 5. Công nghệ thủy tinh hóa giúp tỷ lệ phôi sống sau rã đông đạt trên 95%. Tỷ lệ mang thai và sinh con khỏe mạnh từ phôi đông lạnh không thua kém, thậm chí trong một số trường hợp cao hơn so với chuyển phôi tươi do cơ thể người mẹ có thời gian chuẩn bị nội mạc tử cung tốt hơn. Tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình đạt hơn 78 - 80% trong năm 2024-2025.

Hiện chị Thùy còn một phôi ngày 5 đang trữ đông, dự tính sớm chuyển phôi sinh con thứ ba.

Thanh Ba