Sinh con thành công sau hai lần bị thai ngoài tử cung

TP HCMSau hai lần phải xén góc tử cung để có thể làm mẹ, chị Trang, 28 tuổi, sinh con trai khỏe mạnh nặng 2,9 kg.

Chị Trang không có thai tự nhiên sau hai lần thai ngoài tử cung, đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám hiếm muộn. Bác sĩ cho biết sau phẫu thuật cắt một bên vòi trứng, xén góc tử cung, cơ hội mang thai tự nhiên của chị Trang giảm đi. Vết sẹo trên tử cung không gây vô sinh nhưng khả năng tăng biến chứng trong thai kỳ. Người chồng bị tinh trùng yếu. Bác sĩ tư vấn vợ chồng thụ tinh ống nghiệm (IVF) để có con.

Chị Trang được kích thích buồng trứng, nuôi phôi bằng tủ nuôi cấy động học tích hợp công nghệ AI có được 4 phôi ngày 5. Giữa tháng 2, bác sĩ chuyển một phôi vào tử cung chị Trang giúp chị có thai. Tuy nhiên, chị bị căng thẳng tâm lý, lo sợ thai ngoài tử cung lần nữa. Các bác sĩ điều trị động viên chị vững tinh thần và theo dõi sát thai kỳ. Khi thai 12 tuần, xét nghiệm tầm soát phát hiện mẹ nguy cơ tiền sản giật phải uống thuốc dự phòng.

ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa (giữa) và ê kíp mổ lấy thai cho chị Trang. Ảnh: Tuệ Diễm

Thai 37 tuần, chị chuyển dạ, sinh mổ an toàn đón con trai nặng 2,9 kg.

Theo ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, Trung tâm Sản Phụ khoa, thai ngoài tử cung là biến chứng sản khoa nguy hiểm, chiếm khoảng 1-2% tổng số ca mang thai. Nếu không phát hiện sớm, khối thai có thể vỡ, gây xuất huyết ổ bụng đe dọa tính mạng. Một số yếu tố nguy cơ gồm viêm nhiễm vùng chậu, thai phụ từng phẫu thuật vòi trứng, hút thuốc lá hoặc bất thường cấu trúc tử cung.

Con trai chị Trang chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Gia đình cung cấp

Thai ngoài tử cung dễ bị tái phát, với khoảng 10-15% và khả năng này tăng lên 30% sau hai lần mang thai ngoài tử cung. Tỷ lệ vô sinh do thai ngoài tử cung tùy thuộc vào việc có thể bảo tồn được ống dẫn trứng hay không. Nếu chỉ một bên vòi trứng bị ảnh hưởng, khả năng mang thai giảm. Trường hợp cả hai bên ống dẫn trứng đều bị tổn thương hoặc cần cắt bỏ thì khả năng thụ thai tự nhiên sẽ không còn. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn có thể sinh con nhờ điều trị IVF.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chia sẻ với sự phát triển của y học hiện đại, phụ nữ từng mang thai ngoài tử cung vẫn có cơ hội làm mẹ thuận lợi. Phụ nữ từng phẫu thuật tử cung hoặc mang thai ngoài cần được bác sĩ khám, tư vấn trước khi có kế hoạch sinh con. Khi trễ kinh hoặc thử que hai vạch, cần đi siêu âm sớm để xác định vị trí thai, tránh biến chứng nguy hiểm. Sau 6-12 tháng chưa mang thai, vợ chồng nên đến bệnh viện kiểm tra.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi